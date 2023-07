"Llevaban un caniche en la boca": una adolescente murió atacada por dos perros Dogo en Córdoba

El barrio Estación Flores, de la zona sur de la Ciudad de Córdoba, fue el escenario de un terrible y dramático hecho: una joven de 15 años murió durante la madrugada de este lunes tras sufrir un violento ataque de parte de dos perros de raza Dogo argentino. Hasta el momento, se cree que los animales escaparon de la casa de un vecino y atacaron a la adolescente. Tras el brutal ataque, otro vecino mató a a los animales a puñaladas.

Según las fuentes policiales, los dos perros salieron de la casa donde vivían, en calle Bucarest al 4800. Sus dueños son un matrimonio que estaba de viaje y los dos animales estaban bajo el cuidado de su hija. Trinidad, la víctima de 15 años, caminaba por la calle mientras paseaba a su perro. En ese momento, fue interceptada y atacada por los dos Dogos.

Los vecinos de la zona fueron a socorrerla, pero no lograron contener a los perros. La adolescente sufrió graves heridas en la cabeza, traumatismo de cráneo y cervical. Fue inmediatamente trasladada al Hospital de Urgencias de la capital provincial, donde fue intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, nada sirvió porque falleció poco antes de las 4 de la madrugada de este lunes a causa de un paro cardiorrespiratorio.

A raíz del feroz ataque de los animales, otro hombre, de 50 años, resultó herido en el rostro, pero está fuera de peligro. La ruta de los animales no llegó hasta ahí: después de atacar a la adolescente, ambos corrieron a otra vivienda e intentaron atacar a una nena de unos 7 años de edad. Afortunadamente, no lograron alcanzarla porque el padre de la menor intercedió y los mató a cuchillazos.

“Se metieron en mi casa, tengo a mi hijita y a mi familia. Cuando entraron los perros no pensé en la gravedad de enfrentarlos, me salió del alma salir con la cuchilla y agarrarlos por la impotencia de haber visto el daño que le hicieron a la chica”, contó Maximiliano, el hombre que mató a los dogos en diálogo con El Doce TV. “Tengo a mi bebé de 11 meses acá, me la comían de un bocado”, dijo el hombre.

Además, el padre de la menor se preguntó sin vueltas: “¿Si no los paraba ahí, a dónde los parábamos? A media cuadra había seis o siete chiquitos jugando, hubiese sido una masacre”. Por otra parte, el hombre brindó detalles sobre los perros y contó que eran entrenados con pumas para poder salir a cazar. “Yo fui a cazar con esos perros y sabía que ellos eran entrenados por pumas. Yo no los podía levantar cuando quedaron tendidos en mi casa”, explicó.

En ese contexto, otra vecina manifestó en diálogo con TN que los gritos de auxilio de la chica los alertaron y que fueron muchos los vecinos que intentaron, sin suerte, socorrer a la víctima. “Cuando salimos vimos que ya la nena estaba en el piso, los dos perros encima. No había forma de sacarlos, le habían agarrado el cuello, la cabeza, le habían mordido mucho la oreja, muchos huecos en la cabeza". explicó.

Algunos de los vecinos llamaron a la Policía y otros dieron el parte a una ambulancia que acudió al lugar. El caso está siendo investigado por la Justicia y en las últimas horas se conoció que el dueño fue imputado por homicidio y lesiones culposas. "En un momento un vecino le pega muy fuerte, entonces la otra perra lo ataca al vecino, lo muerde, le hicieron cinco puntos en la cara”, sentenció la mujer y manifestó que el Dogo cuando ingresó a la vivienda entró con un caniche en la boca.