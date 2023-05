“Lloraba de dolor”: un ladrón quiso robar una pizzería pero se le cayó una persiana encima y quedó atrapado

Un hecho insólito sorprendió a los comerciantes de la calle 9 de julio, en Rosario. Un ladrón quiso robar una pizzería que estaba cerrada hacía unos meses. Pero tuvo tanta mala suerte que una pesada cortina metálica le cayó encima y quedó atrapado. No solo fue detenido sino que sufrió lesiones en varias partes de su cuerpo.

El intento de robo fue a las 14 horas. Media hora después, el Comando Radioelectrico de Rosario recibió un alerta del 911. Cuando el patrullero llegó al lugar, se encontró con el ladrón, atrapado en una de las ventanas del local, con las piernas colgando hacia afuera y llorando por el dolor.

Tras ser detenido, el hombre debió ser atendido por una ambulancia del hospital más cercano y se constantó que tenía 37 años y que estaba en situación de calle. Según le contó a los oficiales, buscaba algo para comer. Fue trasladado a la comisaría 2° y tiene una causa en su contra.

Por su parte, el dueño del local contó en una entrevista con el noticiero Telenoche (El Tres): “El local fue cerrado hace un año y medio, está totalmente vacío. No hay nada de valor”. Otro vecino le dijo al mismo programa: "Cuando pasé por aquí, alrededor de las 14:00 horas, vi a un hombre con la mitad del cuerpo dentro y la mitad fuera de la ventana. Al principio pensé que estaba realizando algún trabajo, pero luego me di cuenta de que aparentemente intentaba cometer un robo. Sin embargo, no podía avanzar ni retroceder".

Y completó sobre el trabajo que realizó la Policía después de que los vecinos llamaran al 911: "Lo sacaron, lo redujeron en el suelo. El hombre lloraba de dolor. Parece que la cortina es muy pesada y le pegó mal. Creo que la pizzería estaba cerrada desde hace un tiempo", comentó el testigo. Por su parte, el dueño de la pizzería dijo: “La zona está un poco más tranquila que otras en materia de seguridad. Nos vamos comunicando con otros comerciantes y nos vamos avisando. Además, colaboramos con un adicional con la Policía para que intensifiquen los patrullajes”.