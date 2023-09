"Lo acusan porque vive en una villa”: el juez rechazó el pedido de detención y L-Gante no volverá a la cárcel

A casi un mes de haber recuperado su libertad, a Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, parecía que se le venía la noche cuando estaba empezando a ver la luz otra vez hasta que un anuncio de último momento le volvió a dar respiro: el juez Gabriel Castro rechazó el nuevo pedido de detención que pesaba contra el músico y confirmó que no volverá a estar tras las rejas.

El cantante de cumbia 420 se encuentra imputado por amenazas y privación ilegal de la libertad, por lo cual estuvo detenido durante 100 días en la DDI de Quilmes. El 8 de septiembre, el juez determinó su liberación y a partir de allí, la querella comenzó a mover cielo y tierra para que sea arrestado de inmediato una vez más. Pero a pesar de sus esfuerzos, este "deseo" no pudo ser concebido.

Es que el jueves se dio a conocer que la Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes revocó la decisión del juez de su excarcelación y el viernes por la mañana, los abogados de la víctima, Leonardo Sigal y Pablo Becerra, presentaron un pedido de captura inmediata para L-Gante. Aun así, pocas horas más tarde, el juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez rechazó el pedido de detención y confirmó que el papá de Jamaica podrá seguir en libertad.

L-Gante estaría viviendo un subibaja de emociones constantemente. En principio, estuvo preso durante 100 días cuando se creía que podía ser por mucho menos. Al ser liberado, empezó a vivir nuevamente su vida, pero a los 20 días fue notificado de que la Cámara de Apelaciones y la querella, se encontraban pidiendo nuevamente su detención, revocando la decisión que había tomado el juez.

Al enterarse del pedido de detención, su mánager Maxi el Brother dialogó con TN y planteó que al cantante lo acusan por su “código postal” porque “vive en una villa” y señaló directamente a la Cámara de Apelaciones por su accionar: “Si nos quedamos callados esto le puede pasar a cualquiera. Que se ocupen de otra gente. Hay personas que mataron a otras y nadie está haciendo nada”.

En la misma sintonía habló el padre de L-Gante, Miguel Prosi, quien apuntó directamente contra la Justicia y contra aquellos que están que alrededor de la causa de su hijo. "La gente lo ve, no lo tengo que exponer yo, no tengo ánimos de enfrentar a nadie, la gente se acerca y quiere plata, personajes ligados a política y metidos todo el día en juzgados, Elián es un trabajador, un chico bastante despierto".

Además, hizo alusión de que la persecución que tienen con Elián, es justamente por su personalidad y su forma de ser. En base a eso, ejemplificó con el nombre que lleva su grupo llamado “La Mafilia”: "Menos mal que le pusieron así, porque si le ponían La Familia Ingals' no pasaba todo esto, esa 'mafilia' somos yo, la madre, es una persona auténtica".

Sin embargo, el peor susto del cantante y de su entorno, fue porque antes de que el juez rechace el pedido de detención, el abogado de la víctima, Leonardo Sigal, quien había presentado en la misma mañana del viernes un pedido de captura, dialogó en Argenzuela con Jorge Rial para detallar cómo se encuentra la causa hasta el momento y así, meter algo de presión para que se haga realidad su pedido.

“Nosotros cuando el juez determina el cese de la medida, entendimos que no había cambiado el status de la causa por lo cual no había ninguna razón válida para expedirse de esa manera y otorgarle el cese. Lo apelamos ante el mismo juez, porque así se debe hacer en la Cámara de Apelaciones. El Juez lo rechazó y nosotros después tuvimos que ir en queja junto a la Cámara de Apelaciones con la fiscalía, y la Cámara entendió lo mismo que nosotros: no había ninguna modificación del status ni habían desaparecido los riesgos procesales como para otorgar esta medida de la manera que fue hecha”, indicó.

En cuanto al pedido de captura que presentaron, comentó: “Nosotros estuvimos esperando esta mañana a ver si se presentaba Valenzuela en el juzgado, que es lo que tendría que haber hecho su defensa a primera hora, aunque eso no fue así. Incluso, tengo entendido que Valenzuela está en la costa en este mismo momento, por lo cual solicitamos la elevación a juicio porque ya está instruida la causa y con la elevación estamos solicitando que se ordene la detención porque nosotros entendemos que lo que está fallando es que la Cámara le está dando una orden al Juez de garantía y sentimos que no se está ejecutando”.

Sin saber lo que le esperaba después, el doctor remarcó una y otra vez lo que tendría que haber hecho el Juez Gabriel Castro: “La detención tendría que haber sido inmediata, porque en realidad, el cese de la medida no tiene efectos suspensivos, o sea no hay que esperar la apelación de la contraparte con esta medida, directamente se tiene que hacer efectivo el cese. El cese no es lo mismo que la excarcelación. En la excarcelación tiene un efecto suspensivo que las partes apelen la medida. En este estatuto, todo lo que produzca un gravamen irreparable es apelable, por lo cual así lo entendió también la Cámara de Apelaciones, y a raíz de eso nos afecta el recurso. Se está ordenando claramente la detención”

Asimismo, se refirió acerca de los dichos de al ex pareja de Támara Báez en las entrevistas que brindó, donde aseguró hoy haber cambiado su forma de pensar y de ver la vida. “Quisieron hacer un lavado de imagen, entonces comenzó un acto mediático queriendo mostrar el cambio de actitud que tiene pero lamentablemente el derecho penal es de acción. El derecho penal no te da la posibilidad de que si cometes un delito, y más en el fuero criminal, de decir ‘Mire, señor Juez. Yo ya cambié’. No, no funciona de esa manera. Sí hace cierta presión en la justicia”.

Y continuó: “Nosotros entendemos y la Cámara también, que tiene cinco resoluciones adversas, que el entorpecimiento probatorio empezó desde las amenazas a los abogados y a la víctima. Recordemos que le prendieron fuego el auto a la víctima. Después que vengan cinco testigos a decir que la víctima es un borracho, un agresivo, es revictimizarlo. Es como si una mujer hace una denuncia por violencia de género y después viene la defensa y dice ‘Es la mujer la que lo provoca para que él le pegue’. Esto no pude funcionar nunca de esa manera".

"El derecho penal lo que hace es cuidar el bien jurídico y así debe funcionar. Entonces no se puede aceptar que la defensa haga esto. Que agredan a la víctima para poder cambiar y tergiversar los hechos. Ya es probatoriamente que hay una geolocalización, hay cámaras de seguridad, hay más de 10 testimoniales que dicen que el hecho ocurrió. No puede funcionar al revés. No se puede cargar con la carga de la prueba al revés revictimizando a la víctima”, concluyó.