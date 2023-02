“Lo asesinaron sin piedad”: el desgarrador relato de la tía de Fernando en Dolores

“Fue tan bestial. Duele llamarlos así porque son personas pero actuaron como bestias, a ellos no les importó”. Frente a las cámaras, en las inmediaciones del Tribunal de Dolores, a horas de la sentencia, dio su testimonio por primera vez Dora, prima de Graciela y tía de Fernando Báez Sosa. Habló de la tristeza que siente desde hace tres años por la pérdida de su sobrino y del apoyo silencioso que tuvieron que hacer para poder acompañar sin incomodar por lo delicado de la situación.

“Me pongo en su lugar. Lo único que queremos como familiares de la víctima es defender (a Graciela y a Silvino). Los cuidamos con el silencio y ayudamos como podemos”, declaró la mujer que viajó de Moreno, provincia de Buenos Aires, al movilero de TN. Dora compartió que querría tener un encuentro con su prima para darle un abrazo: “Quiero ver a mi prima. Ellos necesitan de su familia, de energía positiva en este momento”.

La tía de Fernando explicó por qué en todo este tiempo tuvieron que acompañar de manera silenciosa a la familia: esto tuvo que ver por motivos de distancia y, antes, afectados por la pandemia por COVID-19. Dora compartió detalles de cómo se comunicaban: “A través de mensajes les mandaba cada vez que pude un abrazo, un corazoncito, una palabra de Dios para mandarles fuerzas, para que les dé alivio y palabras de fe implorando que les den la condena que se merecen estos chicos”. En este sentido, determinó: “Si no hay perpetua para los ocho, no va a ser justicia para nosotros. No se merecen otra cosa. Queremos justicia por Fernando”.

A las 13 será el veredicto de los jueces María Claudia Castro, junto a Christina Ariel Rabaia y Emiliano Lázzari, que determinará la condena de los ocho imputados por el crimen de Fernando. La tía sentenció: "Tiene que ser perpetua para todos porque estos chicos van a seguir matando. Ni pidieron perdón". Y, agregó en este momento de "mucha angustia": "Yo estoy respetando el dolor de mi prima, desde la distancia, pero quiero ver a mi prima. Estuve mandándole mensajes, oraciones, palabras de fe. Somos muy creyentes pero me agarró mucha angustia. Ellos son los que más necesitan energía positiva (por Graciela y Silvino)".

"Con la condena a perpetua, un poco de paz seguro van a tener y Fernando va a descansar", dijo al borde de las lágrimas. Luego, el periodista preguntó: "¿Cómo era tu sobrino?". A la tía se le iluminó la cara con una sonrisa: "Era tan dulce, Fernando. Ayudaba, le daba placer ayudar a los demás. Eso lo aprendió de los padres”. "Estamos ansiosos porque haya justicia", reclamó.