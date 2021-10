Lo condenaron por asesinar a su ex mujer y a su hijo de 2 años: se escapó y ahora lo busca Interpol

Roberto Carlos Rejas es un ex agente del Servicio Penitenciario de Tucumán, de 36 años, que por estas horas es intensamente buscado por Interpol, que emitió la circular roja con la orden de captura internacional. El hombre, condenado por matar a su ex pareja Milagros Avellaneda, de 26 años, y al hijo de ambos, Benicio, de 2, huyó cinco días después de haber sido condenado a prisión perpetua y desde entonces, nadie sabe nada de su paradero.

El femicidio, seguido del homicidio del pequeño "Ben", habría ocurrido el 28 de octubre de 2016, fecha en que Milagros y su hijo desaparecieron. De hecho, sus cuerpos aún no fueron encontrados: aquel viernes, a las 21.40, Milagros iba en un taxi junto a Benicio y paró frente al minisúper donde su amiga Flavia hacía las compras. Sin bajarse del auto, le pidió que la acompañara a hablar con Rejas, pero su amiga no pudo ir con ella. Desde entonces, a ella y a su hijo no los volvieron a ver.

El último mensaje que llegó a escribir Milagros estuvo dirigido a su amiga, contándole que Rejas le había pegado y que estaban en la Terminal de ómnibus. Esa medianoche los celulares de Milagros y del ex agente del Servicio Penitenciario se apagaron al mismo tiempo y en el mismo lugar: el parque 9 de Julio de San Miguel de Tucumán, que está frente a la estación de buses.

En las últimas horas, la Justicia de Tucumán pidió la captura nacional e internacional del ex guardiacárcel condenado a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja y el crimen de su hijo, luego de que escapara del Cuartel de Bomberos donde estaba detenido en forma preventiva. Mientras tanto, el gobierno de la provincia ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quién aporte datos que permitan encontrarlo y detenerlo nuevamente.

El Ministerio de Seguridad tucumano dispuso el pase a disponibilidad de los policías que debían custodiar a Rejas y que, claramente, no lo hicieron. "Hemos dispuesto que todo el personal vinculado a la guardia en el cuartel de Bomberos pase a disponibilidad con las consecuencias que eso tiene respecto a los eventuales implicados", sostuvo el titular de dicha cartera, Claudio Maley, luego de reunirse con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo.

El ministro de Seguridad tucumano indicó que estos policías "quedarán a disposición de la Justicia para ser imputados eventualmente en el marco de esta causa". Maley explicó que, por orden del Ministerio Público Fiscal (MPF), el Equipo de Investigación Científica (ECIF) trabajó "en la búsqueda de rastros, huellas, inspección ocular y el secuestro de los celulares del personal que estaba prestando servicio en el cuartel de Bomberos".

También señaló que otra de las medidas dispuestas para recapturar a Rejas "es el despliegue territorial, con comunicación con las Policías de las provincias vecinas y las fuerzas federales, además de reforzar los controles fronterizos" y consideró que el Cuartel de Bombero "no es un lugar de alojamiento para detenidos, pero la Policía tuvo que cumplir con el traslado del condenado a esta unidad por una decisión judicial para su alojamiento".

Esto -aclaró- no resta al hecho de que "debía asegurarse el resguardo y cuidado de la persona, y evitar que suceda la fuga". Según le explicaron a este portal, Rejas cerca de las 21.30 del 27 de septiembre, cuando le pidió a uno de los guardias permiso para ir al baño ubicado en el primer piso del cuartel de Bombero para darse un "baño". Al advertir que se demoró más de lo permitido, un custodio ingresó y se llevó una gran sorpresa al ver que ya no estaba.

Según explicaron, el condenado se escapó por una muy diminuta ventana que hay en el baño. Los investigadores sostienen la hipótesis de que Rejas había planeado la fuga con anticipación luego de recibir un día antes la visita de tres hombres y que por la noche un auto lo esperó estacionado sobre calle hacia la cual daba la ventana por la que saltó, a bordo del cual huyó.

Hasta el momento no se identificó al guardia que se encontraba a cargo de la custodia del detenido, pero la justicia ya alertó al personal de seguridad dispuesto en los pasos fronterizos que controle todos los vehículos que salgan de la provincia con el objetivo de hallar a Rejas. “Estamos trabajando y nos pusimos a disposición de Amelia Ojeda, madre y abuela de las víctimas, para implementar todo lo necesario para la captura de este delincuente", sostuvo Jaldo.

Y agregó: "Es por eso que solicitamos la colaboración de las fuerzas nacionales de seguridad, también emitieron el código rojo de búsqueda nacional e internacional”. El vicegobernador de Tucumán anunció que firmaron “con la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) un convenio para la recuperación de pabellones de la cárcel Villa Urquiza, y de esa manera poder albergar más condenados y sacarlos de las comisarías”.

Fue por eso que avisó que la división de Bomberos dejará de ser lugar de detención, "ya que no cuenta con las medidas de seguridad y así también dejar de exponer a los empleados policiales”. Otra medida que se tomará será “destinar edificios escolares, que ya no son usados para ese fin, e implementar las medidas de seguridad para albergar detenidos, y de esta manera descomprimir la situación actual carcelaria, hasta que en la provincia avance la construcción de un nuevo edificio”.

El pedido de captura nacional e internacional obtuvo una respuesta inmediata de la Policía Federal (PFA) y Gendarmería Nacional, por lo que se activó el sistema de vigilancia en el país para detenerlo. “Se cerraron las fronteras de la provincia de acuerdo con lo ordenado por el fiscal, al tiempo que se realizan controles vehiculares y se investiga toda la información para así poder dar el paradero con este prófugo”, señaló el comisario Mayor, Ricardo Fresneda.

Mientras que el gobierno tucumano ofreció 2 millones de pesos a quienes brinden "datos útiles y certeros" que ayuden dar con el paradero de Rejas. “Quienes tengan información, fotografías y/o localización pueden contactarse con el Equipo Científico Fiscal del Ministerio Público Fiscal al 381 5901622, con la División Homicidios de la Policía de Tucumán al 381 4426010, o con el Sistema Integrado de Emergencias de la Policía de Tucumán al 381 4388080”, informaron.

Un dato no menor es que se mantendrá "la reserva de la identidad de la persona" que aporte la información. Por ahora, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la capital tucumana, entre ellos San Andrés y Monteros, donde se encentran ubicados domicilios de familiares y allegados del prófugo. Los allanamientos fueron realizados bajo las instrucciones del fiscal Pedro Gallo, que subroga la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas.

En ese contexto, en las diligencias también intervinieron efectivos de la Unidad Regional Capital, Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la Dirección General de Investigaciones. “Se secuestraron 18 teléfonos celulares, computadoras, tablets, siete pendrives, tres cartas manuscritas y una fotografía -incautadas de la casa de la novia del prófugo-, que permitirán a la Justicia avanzar en la investigación sobre la fuga”, indicaron.

Por otro lado, la organización Ni Una Menos Tucumán se reunió con Amalia Ojeda, madre de Milagros, en la puerta de los tribunales penales en reclamo por la fuga de Rejas y pidieron la renuncia del ministro Maley. "Rejas no se escapó, le abrieron la puerta, hubo plata ahí", sostuvo la visiblemente conmocionada mujer, quien exigió la "detención para la guardia" que estaba a cargo de la custodia.

Mientras que Silvia Furque, abogada de la familia de las víctimas, opinó que "la cúpula policial es responsable" de la fuga del condenado y sostuvo que el jefe de Policía Manuel Bernachi "debería haber ordenado el traslado inmediato de Rejas a la cárcel de Villa Urquiza". Al mismo tiempo, Ojeda realizó una denuncia por amenazas en la comisara 11ra., asegurando que dos jóvenes en la calle le dijeron: "Vieja de mierda cerrá la boca porque te vamos a matar, dejá de hacer quilombo".

El 22 de septiembre pasado, a cinco años del doble crimen Milagros y Benicio, Rejas fue condenado a prisión perpetua por los delitos de "homicidio agravado por violencia de género y alevosía", y quedó con prisión preventiva por seis meses hasta que la sentencia quede firme. El fallo de primera instancia aclaró que si el condenado decidiera aportar datos acerca de dónde se encuentran los cuerpos de la mujer y el niño, se reconsiderará la pena impuesta.

De acuerdo con la investigación del caso, Milagros y Benicio fueron vistos por última vez el 28 de octubre de 2016 cuando salieron de su casa, ubicada en el Barrio Lola Mora, de la capital tucumana, donde ambos vivían junto a otro hijo de la mujer y a Ojeda, abuela de los niños. Según se determinó en la causa, madre e hijo estuvieron en la zona del Parque 9 de Julio a bordo del auto de Rejas, a quien la mujer le reclamaba que reconociera al niño como propio.

En ese momento, Milagros le envió mensajes a una amiga, en los que le manifestaba que Rejas la estaba golpeando. Esa fue la última actividad que se registró en el celular de la joven, quien al igual que el niño perdió desde ese día contacto con todos sus allegados. Para los investigadores fue en ese momento en el que el ahora condenado los asesinó e hizo desaparecer los cuerpos.

De la pesquisa surgió que también ese día Rejas apagó su celular y lo prendió siete horas más tarde. En el marco de la investigación, la justicia realizó allanamientos en la casa de Rejas y en su vehículo, donde se encontraron machas de sangre, que el hombre dijo que pertenecían a un chancho. Sin embargo, las pruebas realizadas dieron positivo en sangre humana, aunque como la cadena de ADN estaba incompleta no se pudo determinar con certeza a quién pertenecía.

Otro elemento que resultó importante fueron los peritajes al teléfono de Rejas que revelaron que horas después de la desaparición de Milagros y su hijo el hombre buscó en Google desde su celular la frase "descomposición rápida de cadáver".