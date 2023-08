"Lo fusilaron": el desgarrador descargo de la hermana del médico asesinado en Morón

La muerte de Juan Carlos Cruz, el cirujano de 52 años que fue asesinado de un certero disparo en la cabeza en medio de un asalto en la localidad bonaerense de Morón, despertó el hartazgo, la bronca y el miedo de sus familiares y vecinos, los cuales no dudaron en enfrentar las cámaras envueltos en un inmenso dolor. "Era una eminencia", señalaron sobre la víctima y resaltaron que a pesar de haber recibido ofertas en otros países, había decidido "apostar a la Argentina".

El hecho ocurrió el jueves: el médico estaba descargando cosas del baúl de su auto para dejárselas a su mamá. En ese momento, al menos tres delincuentes que venían caminando por la calle como cualquier hijo de vecino, lo abordaron, le dispararon en la cabeza, le robaron su Fiat Cronos y huyeron. La secuencia duró sólo 19 segundos y fue captada por las cámaras de seguridad de la casa de un vecino. "Lo fusilaron", aseguró Victoria, su hermana.

La mujer resaltó que a su hermano "no le dieron chance a nada". "No tiene nombre lo que hicieron estas lacras. Él cada día daba su profesión para salvar las vidas y en un segundo se llevan la de él. Él apostó a este país y a la salud pública. Él se pudo haber ido a montones de lugares, pero muchísimos y eligió el hospital público ¿para qué? ¿para que otra mierda que él salvó lo mate así? No", dijo, visiblemente angustiada.

Victoria dialogó con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre y pidió que cambien las leyes, los jueces, pongan alguno que tenga consciencia de lo que hace"." A mi hermano nadie me lo va a devolver. Este país es un gran país, pero las leyes y la Justicia son una mierda, y las lacras se cagan en los derechos humanos. Somos siete hermanos, mi mamá murió hace dos años y mis papás dieron la vida para que el pueda ejercer su profesión y estudiar", señaló.

Con el dolor a flor de piel, la hermana de la víctima resaltó que a su hermano "lo mataron sin mediar nada". Él salvó a cuántos chorros baleados de Fuerte Apache y estos hijos de puta se lo llevaron ahora. Él tenía un compromiso con la sociedad por su profesión. ¿Qué mierda de compromiso tiene el Estado con esto? ¿Dónde mierda están el gobernador y el intendente? Ahora quieren pagar el velorio, ¿para qué mierda? No necesito plata, necesito justicia, necesito a mi hermano”, dijo.

Y continuó: “En este país no hay hambre, hay vagos de mierda. En este país tienen que cambiar las leyes. A ver a quién tienen que favorecer. ¿Dónde están los derechos humanos de mi hermano me pregunto a cada segundo? Necesito los derechos humanos para él".

En las últimas horas trascendió que Juan Carlos Cruz fue el cirujano que operó al ex futbolista Fernando Cáceres, que el 1 de noviembre de 2009 recibió varios disparos, uno de ellos en el ojo derecho, por parte de delincuentes que intentaban robarle su auto. "Tuve la suerte de estar en sus manos", expresó el futbolista que supo vestir la camiseta de la Selección Argentina. "Es terrible lo que pasa, vamos a tener que pedir permiso ahora para salir", sentenció el ex Independiente.