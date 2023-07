"¡Lo hicieron crema!": los violentos audios del empresario descuartizado en Lomas de Zamora

El cuerpo descuartizado de Fernando Alejandro Pérez Algaba, apodado "Lechuga", un empresario con un alto perfil en las redes sociales, con algunos antecedentes por estafas y que había sido protagonista de algunos episodios de violencia, uno de ellos en Mar del Plata, fue hallado el domingo adentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

El hombre de 41 años vivía en Barcelona y días atrás había llegado al país. Según consta en la investigación, Pérez Algaba había desaparecido una semana antes del macabro hallazgo a orillas del arroyo. Al mismo tiempo, los investigadores accedieron a una serie de violentos mensajes que la víctima le mandó a una persona identificada como Nahuel por una supuesta deuda que tenía con él.

En ellos, "Lechuga" le advierte que no iba a poder estar siempre protegido por Gustavo Iglesias, el barra de Boca Juniors cuyo hijo también tenía problemas con el "trader". El trasfondo de la discusión entre el hijo del hincha xeneize y el empresario se habría originado a partir de la venta de un auto de alta gama que Pérez Algaba nunca le terminó de pagar. "¿Qué hacen, Nahuelito? Divertite, eh. Divertite mucho", comienza uno de los audios.

El que habla es el empresario, quien visiblemente furioso agrega: "Divertite mucho que cuando vuelva... te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí. Los dos. Porque a vos te voy a buscar por cielo y tierra. Andá a hacer la denuncia que quieras. Que atrás tuyo voy yo. Con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono de cuando fuiste a comprarle falopa al caco, que te ibas a poner a vender merca e ibas a chorearle al trans".

En tono amenazante, Pérez Algaba le advierte a "Nahuel" que tiene "todo guardado" y dispara: "Mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro. Te hacés el vivo porque no estoy allá. Me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés, hijo de re mil put.... Uno por uno. Salta, Bahía Blanca, andá donde quieras. A lo de tu papá, a lo de tu hermano, donde vos quieras. Te voy a ir a buscar. Fui a buscar a un pibe a México y a vos te voy a ir a buscar hasta abajo a la tierra, pedazo de gil. No vas a tener a Gustavito todo el día atrás, ¿sabés? Mandale el audio a quien se te cante las pelotas, la concha de tu madre".

En un segundo audio al que tuvo acceso este portal, la víctima habla con uno de sus amigos, “Junior”, y cuestiona los reclamos de “Ibiza”, un colega con el que habría compartido el negocio de compra y venta de autos. "Está para caerle en la agencia, ¿no? Está para caerle en la agencia con la Porsche Y ahora encima compré un BMW M2 .Tengo el M2, me estoy por quedar con el M3, porque le di para vender una casa al pibito. Tengo el M2, el M3, el M4, La Macan y la SQ5 para jugar, ahí en casa, para jugar nomás. La agencia explotada de coches. Una agencia en Palermo, una agencia en Cantelar, 400 empleados, gano un palo por mes de la agencia más lo que vendo de los coches", describe.

Y entre risas irónicas, agrega: "¿Dónde están los millones dice? (risas) Dios mío, en Miami, Berlín, Tomorrowland, Tailandia... Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, ¿Qué le pasa al boludo este? ¿Cuántos roles querés? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿De dónde salió? ¿Por qué cerramos la agencia? ¿Porque era una verga la esquina? ¿O porque nos cansamos de Ramos? ¿Porque no es tu zona? ¿Porque no era mía? Dale Ibiza, andá a dormir boludo. Dale Ibiza, andá a dormir boludo, viralizá este audio, viralizá este audio Junior. ¡Lechuga lo manda, Ibiza! No es existís".

En un tercer audio, se puede escuchar una voz de un miembro cercano al entorno de Gustavo Iglesias, el barra de Boca Juniors. "Amigo, ¿cómo dice que le va mi amigo? ¿todo bien? Sí, lo hicieron pelota. Es él. Lo hicieron crema. Hace una semana que está desaparecido y lo encontraron ayer, en el río de Lomas de Zamora", se puede oirá en esta tercera escucha que ya se encuentra en manos de los investigadores. El miércoles, el barra de Boca y su hijo prestaron declaración ante el fiscal Marcelo Domínguez, se pusieron a derecho y se desligaron completamente del crimen del empresario de 41 años.

El cuerpo descuartizado del empresario que vivía en Barcelona fue hallado en Lomas de Zamora, y los investigadores intentan determinar si el crimen está vinculado a un ajuste de cuentas cuyo móvil es financiero y por el cual recibía amenazas. Si bien por el hecho hay una mujer trans detenida, los investigadores aseguraron que fue apresada porque tenía una denuncia por haber robado la valija en la que fue encontrado el cadáver del empresario.

De todas formas, estiman no está relacionada con el crimen de manera directa. El abogado que representa a la familia de Pérez Algaba, Sebastián Queijeiro, aseguró que por la forma en la que fue asesinado y descuartizado, "no actuó una sola persona" en el hecho, y afirmó que los familiares de la víctima "están destruidos". "Por el tipo de delito que se cometió, no actuó una sola persona, fueron varias", dijo.

Además, el letrado se mostró confiado en que en las próximas horas podría haber un imputado en el expediente. "Porque tenga tatuajes, no significa que sea un delincuente o un estafador. Tendríamos que estar hablando de quien lo mató. Acá la víctima es Fernando", resaltó en declaraciones a Crónica. Si bien no hizo mención al presunto autor del hecho, el letrado dio a entender que las sospechas apuntan a un hombre que venía amenazándolo por una deuda.

De hecho, en las últimas horas se viralizó un audio de una supuesta conversación telefónica entre "Lechuga" con un hombre que lo amenaza con ir a buscarlo y le reclama el pago de una deuda. "Te voy a cagar a trompadas", le dice el hombre, a lo que Pérez Algaba le responde: "Si me venís a buscar, matame. Pero matame, eh". El abogado Queijeiro dijo que "el fiscal del caso está trabajando muy bien, seguramente habrá un imputado a la brevedad".