"Lo mataron por nada": el dolor de la familia del kiosquero asesinado y la bronca de los vecinos

El domingo al mediodía un kiosquero de Ramos Mejía fue asesinado a balazos por dos ladrones mientras atendía su negocio, ubicado en Avenida de Mayo al 800. El crimen provocó que los vecinos de la zona salieran a la calle a protestar, cansados de la inseguridad y de vivir con miedo. Sin embargo, las quejas se volvieron violentas, sobre todo cuando llegó al lugar el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

La víctima se llama Roberto Sabo, de 48 años, y atendía su kiosco "Drugstore Pato", cuando un hombre de 29 años, y una adolescente de 15, ingresaron armados al local y le pidieron la plata de la caja. Si bien no sabe si le dispararon porque el comerciante se resistió, lo que sí está claro es que lo asesinaron de varios disparos, aunque al menos uno impactó de lleno en su cabeza.

Los testigos de la situación aseguraron que tras el hechos, ambos delincuentes escaparon en un Ford Focus negro que previamente le habían robado a un remisero, aunque a tres cuadras chocaron contra un árbol. Con ánimo de ocultarse y camuflarse, los ladrones entraron a un supermercado chino, donde hicieron unas compras y cambiaron su ropa. Al salir, robaron una moto Yamaha que le sacaron a un hombre que hacía delivery.

Alertados por los robos, los efectivos de la Comisaría 2° de Ramos Mejía recibieron un alerta e iniciaron un operativo que terminó con el hombre y la adolescente detenidos en Avenida de Mayo y Rivadavia, a ocho cuadras del kiosco.

El mayor de edad fue identificado como Leonardo Daniel Suárez, y según fuentes policiales, había salido de la cárcel un año atrás, tras haber cumplido una condena de casi 6 años por los delitos de hurto con escalamiento en grado de tentativa y robo a mano armada. Del menor se reserva su identidad, aunque sí trascendió que les encontraron cinco teléfonos celulares, plata en efectivo y un revólver calibre 22, con cuatro vainas intactas y una servida.

Luego de las detenciones, los vecinos de la zona se concentraron frente al kiosco para pedir justicia, aunque luego se trasladaron a la comisaría 2° de Ramos Mejía, en la cual se encuentran detenidos los acusados. Allí, cortaron la calle y comenzaron a quemar conos policiales entre otros objetos para encender una fogata en el marco de la protesta que convocó a más de un centenar de personas.

Los presentes llevaban carteles que decían frase como "Basta de Zaraza" o "Matanza zona liberada", y aunque al principio el reclamo se llevó a cabo en forma controlada, todo se descontroló cuando apareció el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, a quien empezaron a insultar y a tratar de "asesino".

Conmocionado por la situación, Pedro, el padre de la víctima, dijo que nunca pensó que iba a tener que vivir algo así, y que ya no puede salir a la calle trabquilo. "Quiero agradecer a Alberto y a Cristina, que albergan a los chorros, a todos los asesinos, a los matones", aseveró irónicamente.

"Yo empecé hace 40 años, trabajaba enfrente. De a poco lo ayudé con el kiosco, después me retiré porque me jubilé y ahora sigue él con mi nieto. Y ahora no sé qué vamos a hacer porque estamos llenos de delincuentes acá. No sé si mañana voy a trabajar y me matan a mí también", afirmó.

Por su parte, Patricia, la mujer del comerciante fallecido, dijo que su marido tenía el negocio hacía años, y que "por dos mangos" lo mataron. "Por nada, literalmente, porque las bolsas quedaron ahí con las cosas”, contó. “Siento mucha tristeza, dolor, era una persona que la quería todo el mundo. Era un buen padre, un buen hijo, un buen vecino. Le pegaron seis tiros por nada, porque las bolsas quedaron adentro”, agregó.

La mujer también criticó a Berni, de quien dijo que no tuvo ganas de hablar con él, ya que todo va a seguir igual en la zona. "Todos nos dieron el apoyo, pero no se va a solucionar nada y este va a ser un caso más, como un montón. Los padres también viven de Roberto y están destrozados. Destruyeron a varias familias”, agregó conmocionada.

La causa quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien caratuló al hecho como “homicidio en ocasión de robo”.