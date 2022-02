"Lo maté porque no tenía plata": liberan a la mujer que estranguló a su bebé y lo tiró a una zanja

En 2019, el Superior Tribunal de Justicia (STJ ) revocó la prisión perpetua dictada a Micaela Roxana Díaz, quien había sido condenada el 3 de junio del 2016 por matar a su hijo Alejo, de tan solo tres meses de vida. El hecho había ocurrido en 2013, cuando la mujer asfixió al pequeño con una bolsa y lo tiró en en un zanjón dolida porque su pareja la había abandonado. “Sé que Dios me ha perdonado; lo único que quiero decir es que no hablen cosas que no son. Yo estoy arrepentida de corazón, por algo dije la verdad, si no hubiera seguido diciendo cosas que no son, por algo me estoy haciendo cargo”, dijo mientras era trasladada al recinto.

Díaz mató a su hijo el 5 de mayo del año 2013. De acuerdo con la investigación hecha por la ex jueza de Añatuya, General Taboada, María Teresa Gerez, todo ocurrió en Bº Boca y El Ciclón, departamento Bandera, Belgrano. Micaela, en ese entonces indocumentada y con solo 18 años, se presentó ante la policía y denunció el secuestro de su hijo, Alejo Díaz. La mujer acusó a dos hombres de llevarse al pequeño en un auto rojo.

Sin embargo, una joven halló al bebé estrangulado en una zanja, a 100 metros de la casa de Micaela: el cuerpo de la criatura con una bolsa de nylon en la cabeza fue encontrado en el interior de una acequia. Colapsada por las pruebas en su contra, la mujer se quebró y confesó que ella había sido la autora del crimen e inmediatamente, quedó detenida y fue alojada en la Comisaría del Menor y la Mujer, donde habría intentado quitarse la vida utilizando su corpiño.

La Justicia ordenó su internación en el Hospital de Añatuya, donde la joven asumió haber cometido el crimen: "Lo maté porque no tenía plata. Dios mío, qué hice". El 3 de junio del año 2016, Micaela había sido condenada a prisión perpetua por "homicidio calificado por el vínculo". El veredicto fue refrendado por los vocales Alfredo Pérez Gallardo, Osvaldo Pérez Roberti y Luis Eduardo Achával.

La acusada declaró y reconoció que mató a su hijo colocándole una bolsa plástica en la cabeza y luego lo arrojó en una zanja. Según declaró, atravesaba una situación personal traumática; que se sentía sola por parte de su familia y el padre biológico de Alejo. Según los testigos, este último solía encontrarse con Micaela a escondidas, ya que era casado y tenía otros hijos.

Pero luego de que la Justicia de Santiago del Estero la condenara a prisión perpetua, la defensa de la mujer oriunda de Bandera interpuso un recurso de alzada, pero el tribunal se lo negó y ratificó la perpetua. Sin embargo, los abogados de Díaz no desistieron y plantearon un recurso de casación que fue admitido a los pocos días. Esta vez, el STJ desestimó el “homicidio calificado por el vínculo” y juzgó que hubo “circunstancias extraordinarias de atenuación”.

En su resolución, se descartó la “alevosía” (pretendida por la fiscalía), tal cual lo rechazó el tribunal en la primera sentencia. En su fallo, el STJ envió el expediente para que sea conformado otro tribunal y se dicte la nueva pena: en junio de 2019 se le redujo la condena a 19 años de prisión. Tras una nueva apelación de ese fallo ante otro tribunal, según indicaron los medios locales, morigeraron la condena de la mujer a 8 años de prisión.

El tiempo pasó y gracias a estas apelaciones, la mujer de 26 años recuperará la libertad en las próximas horas. “El fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) interpreto que le concedió a Micaela un beneficio enorme”, señaló el abogado Juan José Saín, en alusión al recurso de casación en que fue revocada la condena. De esta manera, Micaela Roxana Díaz recuperaría la libertad el lunes o martes próximo.