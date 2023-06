"Lo quise frenar": es policía, fue a buscar a sus hijos y mató a su ex pareja y a su ex cuñada en La Plata

Conmoción, incertidumbre, asombro y pánico. Todas estas sensaciones invaden por estas horas a los vecinos de la ciudad de La Plata, donde un agente de la Policía Bonaerense baleó y mató a su ex pareja, a su ex cuñada y le disparó al novio de ésta última, quien se encuentra internado en grave estado a causa del impacto de bala que recibió en la cabeza.

El femicida, identificado como Sebastián Nazareno Miño, que desempeñaba funciones en la Dirección de Control Tecnológico del Ministerio de Seguridad bonaerense, llegó alrededor de las 20 a la casa ubicada sobre la calle 411, entre 156 y 157 del barrio Arturo Seguí. La vivienda pertenecía a su ex cuñada, Castorina Díaz, pero la compartía con su hermana Victoria Díaz (su ex pareja y madre de sus dos hijos).

Según indica el parte policial al que accedió BigBang, el desenlace trágico se dio mientras Victoria y Sebastián mantenían una discusión. En un determinado momento, la hermana de la mujer intentó interceder, pero el femicida tomó su arma reglamentaria y disparó contra su ex y su ex cuñada.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el lugar se encontraba la pareja de ésta última, Martínez Alcides Lescano, quien intentó frenarlo, pero recibió un disparo en la cabeza: debió ser hospitalizado en el Hospital San Roque de Gonnet. Su estado de salud es crítico y pelea por su vida.

El femicida tras disparar sin remordimiento, se dio a la fuga con sus dos hijos, uno de 7 y otro 10 años. El SAME se hizo presente en el lugar y constató la muerte de las dos mujeres, de nacionalidad paraguaya, y el estado crítico del hombre. Pocas horas después, Muiño fue detenido en la puerta del Destacamento de Arturo Seguí y, según fuentes policiales, los niños se encontraban ilesos.

Leer mas "Está muerta, estoy segura": envuelta en dolor, la madre de Cecilia pidió "perpetua" para todos

“Me lo crucé cuando se estaba yendo, llegaba con los dos nenes”, contó una vecina al El Editor Platense y dio escalofriantes detalles de lo sucedido. “Los venía llevando por la fuerza y en la otra mano tenía el celular, hablaba con alguien y le decía que se iba a entregar”, agregó la testigo.

“Cuidame a los nenes”, fue el pedido que el policía le hacía a la persona con la que hablaba por teléfono y que la vecina logró escuchar, todo esto mientras vestía su uniforme reglamentario y llevando el arma con el que cometió los femicidios. “Lo quise frenar por cómo arrastraba a los nenes, preguntarle qué pasaba, pero cuando vi que tenía la pistola me asusté y me fui para mi casa. Ahí me enteré que las había matado”, agregó la testigo.

Los investigadores lograron secuestrar una pistola de 9 mm, que se cree que fue el arma con la que llevó adelante el ataque. El femicida quedó detenido en el marco de la causa que fue caratulada como “doble homicidio (en el marco de femicidio) y tentativa de homicidio” Las acciones se encuentran a cargo de la de la fiscal Ana María Medina, que se encuentra en plena investigación. La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó de manera inmediata a Munio, quien trabajaba en la Dirección de Control Tecnológico.