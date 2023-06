Locura en la 9 de Julio: un automovilista se peleó con otro y lo quiso acuchillar

“Te voy a matar, hijo de puta”. El hombre se bajó del vehículo y le gritaba a otro. La furia del agresor se desató tras un choque en medio del caos de tránsito. Fuera de sí, el hombre blandía una enorme cuchilla y quiso apuñalar al otro conductor. Como no pudo herirlo, le pinchó una de las cubiertas.

Los testigos no podían creer lo que veían. Por eso, uno dio avisos a la Policía de la Ciudad. Cuando llegaron, el conductor del Volskwagen Bora seguía a los gritos. Había cruzado su auto frente a una camioneta Kangoo y había intentado acuchillarlo. Un hombre que acompañaba al agresor dijo que venían de “una larga noche”. En tanto, la víctima, llamada Joaquín, iba a trabajar.

En una entrevista con C5N, Joaquín dijo sobre el intento de asesinato: "El muchacho me cruzó la camioneta y se bajó con la cuchilla de carnicero a amenazarme. Me pinchó un neumático de los delanteros". Y sumó: “Antes de eso, me quiso romper la ventanilla con la cuchilla. Estaba sacado y todo por un incidente de tránsito”.

Y al ser consultado sobre lo que ocurrió en la 9 de julio antes de que llegara la Policía, contó: "Estuvo como 5 minutos intentando darme puntazos. Yo empecé a dar vueltas por la camioneta para salir de cuchillo”. Apenas los oficiales llegaron al lugar, el atacante fue detenido. “Hace 5 días que no duermo”, fue lo que le dijo el agresor a los policías.

“Era una mañana como todas, arrancando a las 6 de la mañana por la 9 de Julio. Una discusión automovilística terminó con el muchacho cruzándome la camioneta y se bajó con una cuchilla de carnicero a tratar de agredirme. Me decía que me iba a matar, que me iba a lastimar. En ese momento uno trata de alejarse del arma...”, dijo Joaquín.

Y finalizó: “Si me resbalaba en la calle, hoy capaz no la estoy contando”. La investigación del ataque quedó bajo la órbita de la la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad de Buenos Aires. El atacante continuaba detenido en horas del mediodía y había sido sometido a diferentes test para determinar si estaba alcoholizado o drogado.