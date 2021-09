Locura en Lanús: se quiso sacar una "selfie" con un arma en plena fiesta clandestina y mató a su amigo

Todo ocurrió el domingo por la noche, en una casa ubicada en la calle Talcahuano al 3600, Lanús. Allí, un numeroso grupo de amigos estaba llevando a cabo una fiesta "clandestina" (hasta los anuncios de hoy, la cantidad de personas permitidas en espacios interiores era de diez y de hasta 20 si se realizan al aire libre) cuando de repente, sin previo aviso y para la sorpresa de todos, una de las invitadas le disparó, aparentemente de manera "accidental", en la frente a un hombre.

La víctima fue identificada como Dylan Lionel Robledo, de 20 años y padre de dos nenes. Los policías de la Comisaría 5ta. de Lanús fueron alertados por un llamado al 911 de que había una persona herida de bala en ese lugar y al llegar, algunos testigos aseguraron que la mujer extrajo el arma de fuego de su cintura para tomarse una "selfie" y le disparó accidentalmente en la frente al joven que se encontraba en la reunión.

La autora del disparo escapó del lugar antes de que llegara la Policía, razón por la cual efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizaron esta tarde diversas diligencias en su afán por encontrarla. Si bien muchos señalaron que se trató de un accidente, los amigos y el entorno de la víctima desmintieron esta información, aclararon que la mujer -cuya identidad se mantiene en resguardo hasta ser detenida- le dio un "culatazo" y "comenzó a los tiros en pleno festejo”.

Uno de los proyectiles, según contó su familia, impacto en la cara del joven de 20 años. Además, crearon una cuenta en Instagram a la que bautizaron con el nombre de "Justicia por Dylan" en la que reclaman Justicia por la muerte del papá de dos nenes, aportan datos no oficiales sobre lo sucedido la noche del domingo y convocaron a una marcha para este jueves 23 de septiembre: "Vayamos todos sólo con el pensamiento de despedirlo: era su plaza, él siempre estaba ahí".

La convocatoria se llevará a cabo a las 15 en La Plaza de Paraguay “La Concordia”. Desde el entorno del joven afirman tener identificada a la persona que efectuó el disparo y resaltaron que no se trataría de una, sino de dos mujeres que fueron armadas al festejo clandestino. A su vez, indicaron que no habría sido un accidente sino que una de ellas "comenzó a los tiros en pleno festejo".

También denunciaron que antes de llamar a la policía, a Dylan le robaron el celular y una cadenitas de oro que llevaba puestas. “Dejaron dos nenes sin papá. Estoy hecha mier... No puedo creer que te fuiste y nos dejaste solos. ¿Qué voy a hacer cuando tu hijo me pida para hablar con vos? Tuvimos miles de peleas. No estábamos juntos pero te amo hoy y siempre. Dame fuerzas amor”, escribió Rocío, ex pareja de Dylan y madre de Bastián (5), uno de los hijos del joven.

La causa, caratulada como "homicidio", quedó a cargo del personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ."Cuesta entender el por qué te fuiste y mucho más cuesta entender el por qué te hicieron daño. Encima de asesinas, son rastreras las famosas mellis. Nadie pretende hacer justicia por mano propia, pero estamos esperando a que actúe la ley", sentenciaron amigos y familiares de la víctima.