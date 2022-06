Los asesinos de Natalia Melmann pidieron la libertad condicional: el reclamo de la familia

Natalia Melmann tenía tan solo 15 años cuando fue asesinada y torturada por un grupo de policías que la secuestró a la salida de un boliche en Miramar. El brutal hecho ocurrió el 4 de febrero de 2001 y en el juicio que se llevó a cabo en el año 2002 quedó comprobado que Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini la forzaron para que subiera a un patrullero y que luego la trasladaron a una vivienda en las afueras de la ciudad donde la violaron, asfixiaron y estrangularon con el cordón de una de sus zapatillas.

En aquel proceso judicial, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 los condenó a prisión perpetua por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa” y recién deberían salir en libertad dentro de 5 años.

A pesar de eso, en las últimas horas Echenique y Anselmini presentaron el pedido de libertad condicional, tal como ya lo hicieron en 2021, por lo que la familia Melmann una vez más se ve obligada a pedir que la Justicia no les brinde ese beneficio, no solo porque deben cumplir la totalidad de su condena, sino porque los informes psicológicos dicen que no están en condiciones de reinsertarse en la sociedad.

En la noche de este martes los padres de Natalia lanzaron un comunicado en el que se mostraron enojados ante lo solicitado por dos de los policías condenados por el crimen de su hija. "Pidieron anticipadamente la libertad condicional. Pretenden reducir 5 años su pena. Sus informes psiquiátricos son negativos. Nunca reconocieron su culpabilidad en este aberrante crimen, no se arrepintieron y por ello podrían volver a hacerlo", explicaron.

En diálogo con BigBang, Gustavo Melmann, papá de Natalia, aclaró que los tres acusados recién cumplirían la totalidad de la pena dentro de 5 años, y que por eso mismo, ante este pedido absurdo, se movilizarán y visibilizarán la situación para que la Justicia actúe como corresponde.

"Haremos todo lo que se pueda. Tocaremos a todos los actores del poder que nos quieran escuchar", aseguró, al mismo tiempo que aclaró que durante todos estos años en los que los asesinos de su hija estuvieron presos, jamás los informes psicológicos determinaron que están en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

"Son psicópatas femicidas, lo van a volver a hacer. Cuando pasó lo de Nati, en la zona estaba 'el loco de la ruta' (un supuesto asesino serial que mataba mujeres y las abandonaba a la vera de la ruta). Yo no tengo ninguna duda que era la Policía. Extorsionaban a las mujeres con la muerte para disciplinarlas. Después del esclarecimiento de lo de Nati y de llevar a juicio a esta gente, esta mecánica se terminó, así que yo realmente tengo mis sospechas y los vinculo directamente a estos hechos (a los policías)", sostuvo, luego de ser consultado sobre lo que pasará en un futuro cuando los tres oficiales queden en libertad al cumplir la condena establecida.

Por otro lado, Federico Paruolo, el abogado de la familia Melmann, comentó a este portal que tras este pedido, van a oponerse, como ya lo hicieron otras veces. "Vamos a avanzar contestando y oponiéndonos en calidad de victima y conforme las disposiciones de la Ley de Víctima como lo venimos haciendo hasta ahora. Y estar atentos a los resultados de los informes técnicos criminológicos para ampliar las razones de porque se debe rechazar", comentó.

A su vez, explicó que como condenados los policías pueden pedir la libertad condicional en cualquier momento tras haber cumplido una determinada pena, pero que para la familia de Natalia "no están dadas las condiciones" y por eso plantean que lo solicitado "está fuera de termino"

La otra condena que la familia espera

Al día de hoy la familia Melmann espera aún determinar la participación del ex policía Ricardo Panadero, quien si bien ya fue absuelto en 2018, tiempo después la Justicia ordenó que esa sentencia se anule y que se realice un nuevo proceso judicial. La fecha para ese nuevo juicio sería mayo de 2023.

El 3 de julio de 2018 el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata absolvió al sospechoso, quien llegó a juicio investigado por los delitos de privación ilegítima de la libertad por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por el concurso de más de dos personas en el crimen de Natalia Melmann.

Aunque su participación no estuvo probada en el primer proceso que se llevó a cabo, y por eso él no formó parte de los acusados en el año 2002, en el 2018 la Justicia aceptó investigar su autoría en el crimen, y luego de más de un mes de audiencias, en las que se presentaron varios testigos a declarar y en las que se incluyó además un vello púbico como principal prueba contra Panadero, finalmente se resolvió absolverlo debido a que no se pudo determinar su participación en el asesinato de Melmann.

Sin embargo, después el Tribunal de Casación Penal de la Plata resolvió declarar la nulidad del veredicto y ordenó llevar a cabo un nuevo proceso en el cual se incorporaran todas las pruebas que con anterioridad se dejaron de lado.