Los audios de WhatsApp y las pericias que complican a los rugbiers imputados por el crimen de Báez Sosa

En la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers frente a un boliche de Villa Gesell, surgió un audio incriminante contra el principal acusado, Máximo Thomsen.

Continuando con el proceso, la fiscal de la causa, Verónica Zamboni. les tomará declaración testimonial a tres testigos a través de videollamada. Estos son quienes, luego de pericias de la Policía Federal a los celulares de los acusados, fueron identificaron como "Juani Neme", "Aldi Cairmer", "Alejo Arce" y "Dory", novia de Juan Pedro Guarino; uno de los imputados. Todos habrían tenido conversaciones reveladoras con los imputados.

En un audio al que accedió el diario Clarín, "Juani" relata lo que sus amigos le contaron que sucedió en la madrugada del crimen y apuntó directamente a Thomsen como responsable central del homicidio de Báez Sosa.

"Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada", se escucha al comienzo de la grabación.

En línea con lo planteado por la querella, el joven asegura que los rugbiers aguardaron a que se fueran las fuerzas de seguridad para emboscar a Facundo y sus amigos. "Cuando se fue Gendarmería, se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu (Thomsen) le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató", concluye.

Otra de las personas que deberán prestar declaración en estos días es Julieta, novia de Fernando, pero la fiscal Zamboni primero deberá determinar si se encuentra en condiciones de hacerlo. En su declaración previa, sufrió una descompensación y terminó internada.

Cómo sigue la causa

Además de Thomsen, por el crimen permanecen presos en la alcaidía del penal de Melchor Romero Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, imputados como coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Por su parte, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, imputados como "partícipes necesarios"; fueron excarcelados y están en sus hogares en Zárate. La pericia más reciente practicada en el marco de la causa fue la que identificó en julio la zapatilla que calzaba quien le asestó a Báez Sosa el golpe mortal.

En ese sentido, la marca que quedó en el rostro de la víctima coincide con las zapatillas que se le secuestraron a Thomsen inmediatamente luego del homicidio.

Paralelamente, los análisis de ADN determinaron que la camisa de Benicelli presentaba sangre propia mezclada con la de Báez Sosa. Además, se hallaron rastros genéticos del mismo acusado en uno de los meñiques de Fernando.

Ahora llegará el turno de peritar los videos de las cámaras municipales, las del boliche Le Brique, otras privadas, filmaciones hechas por testigos y las encontradas en el celular de Pertossi, una de las cuales registraría el momento del asesinato.

Si bien el plazo máximo para el pedido de elevación a juicio se cumple el 18 de noviembre, la fiscal Zamboni ya estaría en condiciones de solicitarlo.