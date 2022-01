"Los camastros": la pista narco que se sigue de cerca por el asesinato de un argentino en México

En las últimas horas se conoció la terrible noticia de que un argentino que trabajaba como gerente de un club de playa en Playa del Carmen, México, había sido asesinado de tres balazos en la cabeza en el baño del restaurante del lugar al ser atacado por dos hombres que escaparon en una moto de agua luego del crimen.

Lo que se sabe ahora es que los sospechosos probablemente están relacionados con el narcotráfico que existe en la zona, ya que los investigadores descubrieron recientemente que justo en frente el parador había unos camastros vinculados con la droga.

La víctima es Federico Mazzoni, quien estaba a cargo del complejo "Mamita's Beach Club", ubicado en calle 28 de dicha localidad balnearia del estado de Quintana Roo, en la Riviera Maya, un centro turístico de la Península de Yucatán, México.

Según explicó el fiscal que lleva adelante el caso, Oscar Montes De Oca Rosales, lo que se pudo confirmar hasta ahora es que dos personas entraron al establecimiento y que sin previo aviso, se acercaron al argentino y lo obligaron a meterse al baño del restaurante.

"Allí lo privan de la vida con tres disparos. Ahí estos sujetos salen corriendo y se van hacia la playa, abordando una moto náutica y se retiran", explicó en diálogo con la agencia Télam. Además, dijo que si bien no había denuncias hechas por Mazzoni ni por parte del loca, sí saben que la gente de la zona se quejaba por la aparición de ciertas personas que merodeaban la zona y que están relacionadas con la venta de drogas.

"Ellos se venían quejando porque se habían establecido una suerte de 'camastros' de manera ilegal frente a este club de playa. Estos 'camastros' generalmente están vinculados a la venta de droga, y suelen radicarse en espacios públicos, los cuales son ocupados por estas personas. Hemos tenido otros eventos similares donde grupos dedicados al narcomenudeo, por ganar espacios que son antagónicos, comienzan a entrar en disputas y terminan sucediendo este tipos de eventos en lugares cercanos a la playa", comentó el fiscal.

Según los primeros resultados de la autopsia, la víctima recibió tres disparos en la cabeza provenientes de dos armas de fuego calibre 9 milímetros. Con esta información, y con las pericias y medidas ordenadas, la investigación continuará para poder identificar a los atacantes.

Si bien hacía 20 años que Federico vivía en México, es cierto es que el argentino no había perdido el contacto con su familia. De hecho, hacía pocos días su hermana lo había ido a visitar. "Creo que el dueño denunció algo que no debió denunciar para los malos y lo fueron a buscar a él. Estaba escondido o hacia días que no aparecía y el que le sigue en jerarquía en ese VIP Class ha sido mi hermano y le han dado un aviso al dueño matando a mi hermano", sostuvo Victoria Mazzoni.

La hermana de la víctima está segura de que quienes mataron a Federico están ligados al narcotráfico que se estableció en la zona, y no tiene dudas de que el problema no era con su hermano, sino con el dueño del parador.

Por su parte, desde Mamita's Beach Club emitieron un comunicado de prensa en el que lamentan el suceso. "Con mucho pesar, lamentamos el hecho registrado la tarde de este martes en nuestras instalaciones. Externamos nuestras condolencias y oraciones para familiares de nuestro colaborador", indicaron.