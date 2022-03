Violación en grupo | Los detenidos siguen aislados y sus familiares rogaron: “No nos escrachen”

El hecho conmocionó a la sociedad. En la tarde del lunes feriado, en pleno Palermo, seis hombres violaron a una joven de 20 años adentro de un auto. La chica fue salvada de casualidad porque dos comerciantes notaron movimientos extraños alrededor del vehículo y cuando miraron en el interior, se dieron cuenta que la estaban violando entre todos. A los pocos minutos, luego de un enfrentamiento con un vecino y de intentar sacar a la víctima de la escena, los seis fueron detenidos por la Policía de la Ciudad.

Desde entonces, los imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado” se encuentran detenidos en diversas comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Todos están aislados y separados. El plan de la Justicia es indagarlos sin que hayan tenido ningún tipo de contacto entre ellos para que no puedan tener ningún tipo de coartada.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, en las últimas horas, los encargados de la causa cuentan con nuevas herramientas. En primera lugar, se sumaron diversas imágenes de las cámaras de seguridad de varios comercios y también otras pertenecientes a la Ciudad en la que se ven los movimientos previos de los atacantes hacia la joven, a la que se la nota en un “pésimo estado”. La Justicia intentará determinar si la drogaron para abusar de ella, algo que ella relató apenas fue rescatada. Además siete vecinos brindaron videos que grabaron con su celular y en los que habrían quedado registrados algunos momentos de la violación.

En ese punto, Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Ciongo Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24) deberán declarar por Zoom en las próximas horas. Todavía no se sabe si hablarán o por orden de sus abogados optarán por negarse. La declaración estará a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, por el delito de “abuso sexual”.



La reacción de los familiares de los acusados

Mientras el caso indigna a la sociedad y las caras de los acusados recorren las redes sociales, varios allegados a los violadores dieron su opinión. “Un día todo es perfecto y al otro te enteras que tu primo, con el que compartiste gran parte de tu vida, es un violador”, escribió la usuaria @CandeCiongo, una de familiar de Ciongo Pasotti.

En tanto, la joven siguió en una serie de tuits: “Alguien de tu familia cometió eso por lo que luchaste tantas veces porque no pasara. Siento mucho dolor y decepción”. Además, la prima de uno de los imputados pidió que no viralicen la dirección donde vivía el acusado por cuestiones de salud. “¡Por favor! Pedimos por favor, mi abuelo está en grave estado de salud como para que caigan en su casa (vive con él), no necesitamos esto”, escribió en su cuenta.

Para finalizar, la chica que cuenta con diversos tuits contra la violencia machista y el Ni una menos, escribió, lamentándose por el abuso que sufrió la joven de 20 años a manos de su propio primo: “La lucha sigue por todas, para que nunca más ninguna piba tenga que vivir la misma impunidad asquerosa con la que se manejaron estos 6 chabones”.

Por otra parte, el hermano de Ramos, uno de los imputados por violación, brindó una entrevista a Infobae y relató: “Mi hermano había conseguido trabajo hace poco en Capital y no sabemos quiénes son sus amigos. Nosotros vivimos en Laferrere y somos gente laburadora. Estamos desconcertados. Uno por ahí puede esperar un accidente, un robo, algo; pero esto no. Para nosotros fue una sorpresa. Es algo que jamás nos imaginaríamos”.

Para finalizar, el joven aseguró sobre el delito del que fue acusado su hermano: “Él se tendrá que hacer cargo. Uno siempre le dio hasta lo poco que tenía y hace esto. No es lo que nos inculcaron nuestros padres”.

Además de la indignación de los familiares, las autoridades de la Universidad de San Martín suspendió a dos de los acusados, que estudiaban en esa casa de altos estudios. "En nombre de toda la comunidad de la UNSAM repudiamos enérgicamente el accionar de este grupo de personas", publicaron en un comunicado.

Y continuaron: "Asimismo el sumario que se les inicia a los estudiantes puede derivar en una suspensión mayor o en su expulsión de la casa de estudios. La Universidad cuenta con un Protocolo en casos de violencia de género y una Secretaría para promover la reflexión y acción para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia".