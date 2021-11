Los investigadores buscan a otros dos sospechosos por el crimen de Brisa: las pistas que siguen

Los investigadores a cargo de la causa por el asesinato de Brisa Abril Formoso Sobrado, ocurrido en Berazategui, sospechan que el joven de 23 años detenido y acusado de haber cometido el femicidio, tuvo al menos dos cómplices que lo ayudaron durante el hecho o después.

Sucede que, según el relato de algunas personas que estuvieron en la fiesta donde Brisa conoció a Hugo Iván Morales, el supuesto asesino habría estado en compañía de dos amigos, quienes también estuvieron junto a la víctima y quienes, al menos uno de ellos, parece que llevó al acusado hasta su casa. Por eso mismo, la Justicia busca ahora a otros dos hombres. Además, se cree que, por la contextura de Brisa, el demorado no pudo haber hecho todo en soledad

Aún así, el único detenido por el caso hasta el momento es Hugo Iván Morales, quien está imputado por el delito de “homicidio agravado por violencia de género” y se negó a declarar ante el fiscal Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui.

Por su parte, una amiga de Brisa indicó a los medios que están seguros de que el agresor actuó en compañía de un amigo, y pidió a la Justicia que lo busque. "Fue a un cumpleaños y su prima vio cuando el tipo (Morales) y un amigo de él se la llevaban del brazo pero se asustó. La drogaron con algo que le pusieron en el vaso. Los dos tienen antecedentes de hacer estas cosas de drogar y llevarse a las pibas, pero esta vez mataron a mi amiga. Hay varios testigos que los vieron. Queremos justicia", dijo la joven.

De igual manera, salieron a la luz varios videos de la fiesta en la que estuvo Brisa el viernes en la sociedad de fomento San Marcos de la localidad de Guillermo Hudson. En esos fragmentos, no sólo se ve al sospechoso mientras baila y Brisa pasa cerca de él, sijno que también quedó registrado un momento en el que el detenido se encuentra al lado de la joven.

La autopsia indicó que Brisa fue "abusada sexualmente y estrangulada con un pantalón", además de que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo. En detalle, el infome reveló que la joven fue asfixiada y que le provocaron una "insuficiencia respiratoria aguda" con un jean celeste que ella vestía y tenía enroscado en el cuello.

El cadáver de la víctima fue hallado el domingo en un descampado, luego de que su familia hiciera la denuncia el sábado por su desaparición. Tras seguir el testimonio de algunos de los presentes, los investigadores detuvieron a Hugo Iván Morales, a quien Brisa había conocido en la noche del viernes. El individuo tenía heridas defensivas en brazos, cuellos y el abdomen, las cuales no pudo justificar. Si bien las primeras versiones indicaban que el sospechoso era una ex pareja de la víctima, el fiscal del caso, el Dr. Daniel Ichazo, aclaró que el detenido no tenía ninguna relación con ella.