Los padres de Lucas decidieron donar los órganos: “Su corazón latirá en algún lugar”

En medio del dolor y la tristeza, los padres de Lucas González, el joven asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad en Barracas, tuvieron un gesto de solidaridad y amor. Minutos después de que los médicos del Hospital El Cruce de Florencio Varela le confirmaran el fallecimiento, la familia decidió donar sus órganos.

En una entrevista, la mamá del adolescente de 17 años, Cintia López dijo: "Estoy muerta en vida. Me sacaron el corazón. Me sacaron todo, pero el corazón de mi hijo va a estar latiendo en algún lugar del mundo. Es un acto de amor muy grande. Alguien va usar sus pulmones, sus órganos le van a servir a alguien".

En ese sentido, en una nota con Télam, la madre del futbolista de Barracas Central explicó: "Jamás pensé en estar pasando por esta situación. Yo quería verlo triunfar. Era lo único que quería para él. No quiero que esto quede en la nada, quiero prisión perpetua para los policías".

Para finalizar, la mamá de Lucas, acompañada por su esposo Mario González, adelantó que aguardaban que se realice la autopsia para que le entreguen el cuerpo y puedan llevan adelante el velatorio: “Ahora veremos cómo vamos a seguir adelante. Solo queremos despedirlo y vamos a ver si lo podemos hacer hoy".

Ayer por la noche, los padres de Lucas también habían hablado con la prensa en la puerta del Hospital de Florencio Varela. Aún conmovidos, dijeron: "Esta no era la idea, mi idea era llevar a mi hijo a mi casa, tenía todas las esperanzas, pero la Policía me lo mató".

Y la mamá continuó: "No voy a descansar hasta que paguen por lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. ¿Ahora como sigo? Yo no puedo ahora, tengo dos hijos y no tengo fuerzas para nada, yo no puedo entrar a mi casa y no encontrarlo, o que me diga ‘mamá mañana entreno, ¿vas a verme jugar?'”.

En tanto, el padre del joven asesinado dijo: “Ustedes (por los policías implicados) me destrozaron la vida, me lo mataron, me lo dejaron todo entubado, moreteado con dos balazos en la cabeza, así que lo único que quiero es Justicia y que mi hijo descanse en paz. Nunca imaginé yo, un pibe de barrio, llegar a oídos del Presidente, y que el Presidente nos atienda, gracias señor doctor Alberto (Fernández)”.



Mientra tanto, la investigación por el crimen de Lucas avanza. Después de la falsa información que se transmitió a través de distintos organismos oficiales, el juez de de Menores a cargo de la investigación prohibió la salida del país de los agentes implicados, sobreseyó a los tres adolescentes que viajaban junto a la víctima en el auto atacado y se declaró incompetente, delegando así al fuero penal de mayores la causa, que ahora se centra en el procedimiento policial.

La decisión fue tomada en las últimas horas por Alejandro Rodolfo Cilleruelo, titular del Juzgado Nacional de Menores N°4. Además, se dispuso así la prohibición de salida del país al inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas. Cabe destacar que los tres integran la brigada de la Comisaría vecinal 4D. Al momento, el abogado defensor de los efectivos, Alfredo Oliván, aún no fue notificado.

La causa debería recaer en el juez y el fiscal del fuero penal de mayores que se encontraban de turno el día del asesinato en la zona de Barracas: se trata del Juzgado Criminal y Correccional 7, a cargo del juez Martín Carlos Del Viso y la fiscalía número 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella. Serán ellos quienes tengan ahora la potestad de solicitar y aprobar (o no) la detención de los policías porteños.

La Policía Federal quedó a cargo de las pericias, mientras que la Metropolitana todavía tiene en su poder las armas y las vainas servidas encontradas en la escena del crimen, una pericia clave que permitirá determinar quién efectuó el disparo. De esta forma se definirán las imputaciones: podrían ser homicidio agravado o encubrimiento.

Al momento, lo único que se probó es que se efectuaron al menos cinco disparos, cuyas vainas fueron recuperadas. Coincide con el relato de los amigos de Lucas que viajaban con él al momento del ataque en la camioneta Volkswagen Suran (en la que se constataron al menos cuatro impactos de bala).

El hecho ocurrió el pasado miércoles a las 9.30 cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, el adolescente que jugaba en las inferiores del club Barracas Central y tres amigos, que habían ido a probarse, se movilizaban en un Volkswagen Suran azul y, al detenerse en un kiosco situado sobre la calle Luzuriaga, de Barracas, fueron baleados por efectivos de civil de la Policía de la Ciudad. Lucas murió el jueves por la tarde en el Hospital el Cruce de Florencio Varela.