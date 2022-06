"Los policías dijeron que se habían mandado una cagada": habló la familia del joven baleado en Moreno

A pesar del frío de este mediodía, los amigos y familiares de Tomás Kruger, el joven de 19 años baleado por policías en Moreno, no dudaron en hacerse presente en la esquina de la Fiscalía Descentralizada de Moreno, donde decidieron reunirse para pedir justicia por el adolescente y para mostrarle a la distancia todo su apoyo, ya que aún continúa internado a la espera de ser operado.

Si bien la convocatoria estaba pautada para las 11.30, algunos se demoraron en llegar porque primero pasaron a donar sangre para la clínica donde el joven está internado en Morón (ya que debieron hacerle transfusiones por las heridas). A diferencia de otros casos, este viernes la familia no quiso hacer una marcha ni tampoco una protesta. Lo único que desean es "limpiar el nombre de Tomi" y que él sepa que todos los que lo quieren están para acompañarlo.

Aunque los primeros presentes en el lugar llegaron un poco más temprano que los padres de la víctima, finalmente ambos arribaron juntos y a paso firme. Allí los esperan allegados y amigos del adolescente, quienes no dejaban de hablar sobre lo sucedido. A muchos le parece todavía increíble que Tomás haya recibido tres balazos por parte de la policía por cruzar un semáforo en rojo mientras iba a su casa en Francisco Álvarez.

En diálogo con BigBang, Jorgelina, la mamá del chico, contó que permanece internado en Morón en una sala común, pero que aún no lo operaron del brazo baleado porque los médicos están esperando que sus valores en sangre mejoren. Lo que tienen que hacer es ponerle una prótesis, ya que por el impacto de bala el hueso quedó dañado.

Si bien se encuentra en una sala común, lo cierto es que no puede recibir visitas por protocolo, y solo está acompañado por su familia más cercana, quienes lo cuidan y contienen, ya que Kruger está muy angustiado porque no deja de pensar si va a volver a jugar al rugby en un futuro cercano, al mismo tiempo que se cuestiona cómo será su vida de ahora en adelante.

Jorgelina está sensible. Aunque al principio estaba desesperada por saber el estado de salud de su hijo, después pasó a sentir mucho enojo y ahora solo quiere que Tomás se recupere lo que antes posible. Le cuesta a hablar ante cámara porque enseguida se angustia mucho y se larga a llorar porque no puede dejar de recordar el momento en que salió a la puerta del barrio cerrado donde vive y vio a su hijo tirado en el suelo lleno de sangre. Tal como le dijeron los médicos, sabe que si las balas no pegaban en los huesos del cuerpo de su hijo, las chances de que muriera eran muchas.

"Tomi se va recuperando de a poco, estamos esperando que suban los valores de la anemia que tiene para poder operarlo. Si los estudios salen bien hoy, posiblemente mañana lo operen del brazo donde tienen que ponerle una prótesis. Anímicamente tiene altos y bajos", aseguró Jorgelina, quien durante el encuentro dialogó con este portal.

"Hicimos esta juntada para que él vea los amigos que tiene, que están todos pendientes de él", agregó Carlos, su papá. Muy conmovido, reveló que los allegados del adolescente también suelen ir a la puerta de la clínica donde está internado, para darle apoyo desde afuera.

Respecto a la causa que investiga cómo ocurrieron los hechos, el padre de Tomás comentó que este jueves que pasó se reunieron con el fiscal Federico Soñora, quien los recibió para explicarles cómo avanza todo. "Desde la fiscalía nos van enviado todas las copias de lo que se va presentando, para que nosotros podamos entender, así que estamos muy conformes con el trabajo del doctor y por eso nos quedamos tranquilos. No tuvimos ni siquiera que contratar a un abogado, porque confiamos en lo que la Justicia está haciendo", agregó Carlos,

Los dos policías que dispararon contra el joven fueron apartados de la fuerza preventivamente e imputados por el delito de "lesiones agravadas", aunque permanecen en libertad, a la espera de las medidas que se vayan tomando. Lo que se pudo reconstruir al menos hasta este momento, es que el adolescente pasó un semáforo en rojo cuando volvía de una juntada con amigos y que, a raíz de eso, se desató la persecución por parte de los policías.

Asustado, Tomás nunca detuvo la marcha de su camioneta, sobre todo porque el patrullero que lo seguía no tenía la sirena encendida. Al no saber cómo reaccionar, el joven de 19 años siguió su marcha con la única intención de llegar hasta su asa en Álvarez, donde finalmente uno de los vehículos policiales lo chocó cuando estaba en la puerta del barrio cerrado y ahí se produjeron los primeros dos disparos, mientras que el tercero sucedió segundos después, cuando el chico retomó la marcha y cayó a una zanja poco profunda.

Al llegar los otros patrulleros a la entrada del barrio, es que los guardias llamaron a los padres de Tomás, quienes justo estaban por acostarse. Así, lo más rápido que pudieron salieron hasta la ruta 7, donde encontraron a su hijo tirado en el suelo y ensangrentado. En esas condiciones, el adolescente llegó a escuchar que los efectivos decían que se habían mandado "una cagada" y que no tenían idea de que el joven estaba regresando hasta su casa.

"Yo les pido a los vecinos de Moreno que busquemos justicia. Mucha gente se solidarizó con Tomi, porque esto es parte del sentido común, de algo que le puede pasar a cualquiera, porque el que lo conoce a Tomás sabe perfectamente qué clase de persona es. Él se va de gira con los chicos más chicos del club (donde juega al rugby) y les da de comer y los hace jugar. Esto es una juntada de sentido común, queremos que el nombre de mi hijo no se manche por nada del mundo, porque lo criamos para que sea una persona de bien, no un ladrón o un bandido", aclaró.

"Yo pensé que nunca me iba a pasar una cosa así, pero nada duele más que lo que te duele en carne propia. Por suerte las cámaras funcionaron, porque sino iban a estar hablando de que era un ladrón y eso es lo que más me dolería", aseguró Carlos y luego su mujer añadió: "Si ya te indigna, te duele cuando ves una injusticia, imaginate cuando te toca, esto le puede pasar a cualquier chico y a cualquier padre. Mi hijo se va a recuperar, ¿y el que no se recupera, el que pierde la vida? ¿Qué te queda después de todo eso?".

Finalmente, tanto Jorgelina como su esposo se mostraron muy dolidos por las declaraciones que tuvo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien aseveró que la actuación de los policías fue correcta. "Yo no soy la persona encargada de decirle a alguien si dijo algo está bien o mal. Él nunca nos llamó para solidarizarse con nosotros ni para preguntar. En la vida hay que ser honesto y así se va muy lejos. Tenemos que mejorar, la sociedad por un lado y los dirigentes por otro. Si mi hijo fuera ladrón, yo mismo se lo digo a la fiscalía. Se me hace difícil el día a día, pero sé que vamos a salir adelante", cerró el papá de Tomás.

El cariño de los amigos de Tomás

Todavía muy conmocionados por lo que le pasó a Tomás, sus amigos se hicieron presentes para hablar de él, de lo solidario y bueno que es, y de lo presente que siempre está para todos ellos. "Tomi es un buen chico, siempre salimos juntos, compartimos lindos momentos y siempre somos muy unidos. No se merecía lo que le pasó, porque siempre fue muy buen amigo. Siempre nos dio una mano a todos, a mí y a otro amigo le dio trabajo en el taller del papá", aseguró uno de ellos.

Su hermano, por otro lado, le indicó a BigBang que Kruger es un "pibe comprador, sensible y carismático", que como todas las personas tiene sus defectos, pero que derrocha amor por todos lados. "Mi hermano es único y toda la gente que está apoyándolo acá, lo demuestra y por eso esperamos que se haga justicia. Yo sé que se asustó y que no hizo nada malo", sostuvo.

Además, los jóvenes pidieron que las cosas cambien en Moreno, porque como el caso de Tomás hay muchos otros. Emocionados y con el cariño a flor de piel, los chicos no dejaron de decir cuanto aman a su amigo y que lo van a estar esperando para verlo apenas tenga el alta.