Los rugbiers en Melchor Romero, tras la agresión de los presos: jardinería, cocina y expectativa por el traslado

A poco más de dos meses de haber sido condenados en primera instancia por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en un video que dura poco más de 30 segundos se dió a conocer las primeras imágenes de dos de los ocho rugbiers en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero donde se los ve realizando tareas de mantenimiento en el penal. De las agresiones de los otros reclusos, al día a día de los condenados que aún aguardan un traslado "definitivo".



“Así andan los rugbiers acá en Melchor, a las chapas los giles”, dice, detrás del teléfono celular, el hombre que grabó el video. Las imágenes fueron tomadas detrás de las rejas que separan a los jóvenes de Zárate del resto de la población carcelaria. Los rugbiers que se ven en el video serían Luciano Pertossi y Máximo Thomsen.

“Thomson (sic), cómo cortás el pasto, eh. A las chapas. Ahí los tenés a los giles, los asesinos. Thomson, cómo cortás el pasto, eh”, fueron algunos de los gritos de los presos del pabellón número cinco, registrados por el teléfono celular de uno de los reclusos que en las últimas horas recibió un apercibimiento por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense.

De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, el recluso fue "individualizado de inmediato" por las autoridades de Melchor Romero y se procedió al secuestro del teléfono celular desde el cual se registraron y viralizaron las imágenes.

¿Cómo son los días de los rugbiers?

El veredicto cambió poco y nada el día a día de los ahora condenados en el penal de Melchor Romero. Tal y como sucedía antes del juicio, los ocho jóvenes tienen tres horas al día para estar en el patio, pero lo cierto es que no lo hacen con el resto de la población carcelaria, sino que salen cuando el resto de los presos están haciendo sus actividades.

Siguen alojados en la alcaidía, aunque fueron separados. Quienes recibieron las penas a perpetua (Matías Benicelli, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi) se encuentran en una celda, mientras que Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli permanecen juntos en otro sector. Siguen compartiendo las salidas al patio.

En un contexto de encierro, la mayoría de los presos suelen participar de los talleres de oficios que brinda el servicio penitenciario, pero este tampoco es el caso de los detenidos por el crimen de Fernando. Hace aproximadamente un mes, comenzaron a ayudar con distintas actividades dentro del penal, algunos están en el sector de la cocina, otros en jardinería y en mantenimiento.

Estas actividades si bien los acercan a los pabellones de otros presos, no los expone físicamente, tal como se lo ve en el video que se viralizó en Tik Tok.

Las actividades en el pabellón desprende un nuevo interrogante qué es, ¿cómo es su relación con el resto de los presos?. Desde el Melchor Romero aseguran que los jóvenes “están tranquilos, no molestan y no se llevan mal con los trabajadores del Servicio Penitenciario”.

Si bien tuvieron peleas esporádicas, en especial después del veredicto, en grupo "no son conflictivos". Estos puntos son claves a la hora de que el juez de garantías expida el traslado de los rugbiers, que aún no se determinó. Por el momento, no se definió quienes y a dónde, pero lo más probable es que Campana sea el próximo destino de los tres que recibieron penas diferenciadas.

"El traslado puede ser de un momento a otro y no hay aviso previo, es un trámite de ejecución rápida. Ellos se levantan cada día sin saber si los van a trasladar o no", reconocieron desde su entorno.

Los condenados tienen la posibilidad de recibir visitas una vez a la semana y muchos de ellos están en pareja. Es habitual que los días de visita se alimenten con lo que les llevan sus allegados, pero en líneas generales comen la misma comida que el resto de los presos del penal.