Los testigos identificaron en la rueda de reconocimiento a los dos que primero le pegaron a Fernando

Después de la ronda de reconocimiento que se llevaron a cabo este jueves para que los testigos identifiquen a los responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años asesinado a golpes por 10 rugbiers en Villa Gesell, esta tarde familiares, amigos y cientos de personas afectadas por el caso, realizaron una marcha para pedir justicia por el crimen.

"Estoy muerta en vida, pero mi hijo me da una fuerza para luchar por él, para que se haga justicia", aseguró la madre de la víctima al comienzo del reclamo.

La marcha se llevó a cabo en Recoleta, justo en la cuadra en la que el joven vivía con sus padres. Ellos, sus amigos y la novia de Fernando, fueron quienes instaron a recordar y a pedir justicia por el, y convocaron a la gente para este jueves a la tarde.

Con cientos de personas en la calle, Graciela, la mamá del joven, decidió salir a la puerta del edificio donde vive y ante las cámaras de los medios de comunicación, habló: "Quiero que esos criminales paguen, lo atacaron indefenso. No quiero que a otro chico le pase lo que a Fernando".

Devastada y sostenida por su marido, Silvino, dijo que su hijo era un luchador y una muy buena persona que vivía al servicio de los demás. "Amaba a su vida, amaba a su novia, nos amaba a nosotros. Todos los días me decía que me amaba y que quería ser una persona importante, y que me quería llevar de vacaciones lejos cuando fuera abuelita", contó emocionada.

Además, aseguró que el país entero está con ella, y pidió que se apruebe una ley que ampare a las familias de víctimas de casos como este. "Estoy muerta en vida, pero mi hijo me da una fuerza para luchar por él, para que se haga justicia. Debo ser fuerte para que esto no le pase a nadie", sostuvo.

"Cuando me enteré de la noticia, el mundo se me terminó. Lo mandé bien, se fue por esta puerta, y que me llamen para decirme que falleció, eso no se lo merece nadie", cerró.

Los presentes llevaron velas, y las prendieron durante la marcha en la puerta del edificio ubicado en la avenida Pueyrredón 1879, mientras además gritaban "asesinos" y "justicia". Antes de que comenzara la marcha, tíos, primos y otros familiares de Fernando llegaron desde Paraguay para acompañar a la familia en este momento de dolor.

Además, en comunicación con TN, el abogado Fernando Burlando, a cargo del estudio que representa a la familia de la víctima, reveló que este jueves se hizo el reconocimiento con los 10 imputados, y que hasta ahora dio positivo para Máximo Thomsen, ya que dos testigos lo reconocieron como la persona que lo golpeó mientras estaba arrodillado en el piso, y en segundo lugar dio positivo para Enzo Comelli, como la persona que le pegó en primer lugar.

"Es factible que se puede establecer una distinta actividad de cada uno en lo que fue el resultado final, pero dada la imputación que tienen, es muy difícil establecer una pena menor, porque este caso va perpetua", dijo y agregó que por el momento son todos responsables.

Por su parte, el abogado querellante, Fabián Améndola, del buffet de Burlando, explicó esta tarde que un testigo fue descartado porque no pudo reconocer a nadie, mientras que otras dos personas sí identificaron a Thomen y Cornelli como las personas que atacaron a Fernando Báez Sosa.

"Mañana van a ir otros tres testigos, y el lunes y martes otros tres testigos cada día. Hubo premeditación y alevosía, y yo sostengo que los 10 son responsables, salvo que alguno pueda demostrar que no estuvo ahí", sostuvo.

Del mismo modo, las dos personas que se presentaron hoy tampoco reconocieron a Pablo Ventura, el chico que fue detenido en Zárate luego de haber sido señalado por los acusados como un joven que huyó de la escena del crimen.