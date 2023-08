Maldonado: el sobreseimiento a los gendarmes y, ¿más impunidad? Los puntos negros del fallo

A casi seis años del asesinato de Santiago Maldonado, ocurrido el 1 de agosto de 2017, la Justicia dio un revés en la causa y el juez federal de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, sostuvo en su fallo que ninguno de los cuatros gendarmes que se encuentran investigados en la causa por ser partícipes del homicidio fueron protagonistas de su desaparición forzada.

El juez leyó su veredicto y afirmó que su decisión fue basada en las pruebas “colectadas y analizadas” para asegurar que ni Lleral, ni tampoco Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, estuvieron a cargo de la desaparición de Maldonado, sucedida en Cuchamen, partido de la provincia de Chubut, que tuvo lugar durante 78 días y que luego se confirmó su fallecimiento.

De esa manera, sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación que estaban siendo investigados bajo la causa de diversos delitos: daños, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. El hecho se había dado mientras Maldonado y compañía se encontraban en la ruta 40 con la comunidad mapuche de la zona, y todo el desenlace se produjo cuando los oficiales arribaron al lugar.

Su análisis fue concreto: no existen elementos que califiquen que los gendarmes estuvieron a cargo del delito de la desaparición forzada y por lo cual, protagonistas de haber provocado el fallecimiento del joven. Según el juez, las acciones que llevaron a cabo, no pueden ser llamados como delitos porque no hay ninguna ley del país que los integre de aquella manera.

De esa manera, advirtió que las acciones llevadas y protagonizadas estuvieron siempre ajustadas a su labor, a la ley y que actuaron por órdenes de la Justicia y principalmente por Guido Otranto, juez federal de Esquel, que también fue sobreseído de la causa. Por lo tanto, ninguno de los trabajadores de Gendarmería incumplió con su trabajo ni deberes.

“La verdad se mostró́ sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí́, el, solo, sin que nadie lo notara, se hundió́, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió́ ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, detalló el juez en su extenso fallo.

A la vez, escribió cuáles podrían haber sido los motivos que causaron la muerte de Maldonado, desligando a cualquier tipo de responsable que podría haber en la causa. “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció́ su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”.

Y en la misma línea, explicó cómo se desencadenó ese triste final. “Allí́ quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima. En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”.

Para finalizar con el fallo, dejó en claro, una vez más, que su muerte se produjo por un incidente propio y nadie tuvo que ver con ello. De esa manera, determinó: “Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos (SIC) que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo”.

Al enterarse de esta –cruel- noticia, su hermano, Sergio Maldonado, acudió a Twitter, hizo un descargo en diversos tweets y responsabilizó a Patricia Bullrich, quien era Ministra de Seguridad en ese momento. Además, planteó que es una demostración más de que en Argentina “no hay justicia” y que siempre estuvo la “impunidad” que tuvieron con el caso de su hermano, que quisieron ocultar y no pudieron.

“Hoy se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la gendarmería nacional. El Juez Lleral sobreseyó a los gendarmes responsables de la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado en la represión del 1° de agosto!”, redactó y agregó: “Suspendió la reconstrucción virtual de los hechos e informo a la corte suprema de su decisión. Como lo hizo en el 2017, el juez Lleral juega a la política partidaria de Juntos por el Cambio. Horas previas a las elecciones de octubre de 2017 y luego del hallazgo del cuerpo afirmó que Santiago se había ahogado sólo. La historia vuelve a repetirse, a horas de los comicios del 13 de agosto de 2023, después de la represión y el asesinato de Facundo Molares cierra por segunda vez la causa liberando de responsabilidad a la Gendarmería de Bullrich”.

“La policía de Larreta responsable del asesinato de Facundo Molares y La Gendarmería de Bullrich responsable de la desaparición forzada y muerte de Santiago SON LO MISMO! Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder. SANTIAGO SIEMPRE PRESENTE”, cerró.