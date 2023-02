"Mamá me tiró al piso y me pegó": denuncian a una mujer por darle palazos a su hijo de 7 para "educarlo"

Un nuevo episodio de violencia intrafamiliar ocurrió en la ciudad de Posadas, más precisamente en el barrio de San Marcos. La protagonista de esta historia es una madre “enojada” con su hijo porque “le contestó feo”. Ella eligió el camino de la violencia para “educarlo” y después no dudó en defender su postura sobre cómo sobrellevar la situación. Sin ir más lejos, la mujer quiso enseñarle "buenos modales" a su hijo a los golpes con una tacuara (caña de bambú muy fuerte que se encuentra en la zona). El padre la denunció por maltrato infantil porque la espalda del nene de siete años ahora está toda marcada y visiblemente dañada.

Este escabroso suceso se hizo conocido luego de que el padre, Matías Emanuel Medina, de 32 años, denunciara a su ex, Rocío F. por haber golpeado brutalmente a su hijo Enzo, de siete años. La denuncia fue hecha en la Comisaría de la Mujer de Fátima donde expuso que el menor fue golpeado hasta que se cayó al piso. “Mamá me pegó con una tacuara, me tiró al piso y me siguió pegando”, fueron las palabras de Enzo. El padre, que vive en el barrio Miguel Lanús, pidió por la tenencia: “No quiero que mi hijo sea otro Lucio”.

“Logré convencerla de que me deje buscarlo por teléfono. Durante la llamada me dijo: ‘Recién le llamé la atención porque no me hace caso y se porta mal’. Entonces le dije que ponga en altavoz el celular y le pregunté a Enzo por qué lo castigó, a lo que me dijo: ‘Papi, no sé cómo hacer para que mi mamá no se enoje conmigo’’’, detalló el padre a Misiones Online y agregó: “Ahí la convencí de buscarlo, lo traje a casa y cuando se estaba por bañar vi lo brutales golpes que tenía, casi no podía caminar, tenía la espalda toda morada y las partes genitales golpeadas también. Tenía el cuerpo caliente, como afiebrado”.

Matías fue a la Policía y lo derivaron al médico de la Policía. “Lo miraron y me dijeron que tenía hematomas, pero no podían revisarlo más. De ahí me fui a la Comisaria de la Mujer del centro de Posadas, y le mostré las fotos de los golpes, Enzo casi se desmaya. Me dijeron que no era la jurisdicción pero por la gravedad del asunto, iban a llevarlo a la Comisaría de Itamebé Miní.

En ese momento me tomaron la denuncia y adjuntaron las fotos. Pedí que me den un papel que garantice que él pueda quedarse conmigo, yo no quería que él vuelva con ella", relató. Resulta importante compartir que ambos adultos tenían un convenio de régimen de visitas, ya que el niño vive con la madre. El padre podía visitarlo o llevárselo con él, los miércoles y viernes de 17:30 a 22:00 horas y un sábado intermedio desde las 12 hasta las 22 del día domingo.

Después de la denuncia, el padre mandó las fotos de la espalda de Enzo a la madre y le preguntó: “¿Por qué le pegaste así?. Ella lo amenazó: “Te voy a prender fuego la casa”. Según contó el padre, Enzo no quiere volver a la casa de su madre: “No quiero vivir más con mi mamá, ella me pega demasiado”. La mamá del nene agredido se defendió y apuntó contra su ex pareja y dijo que “él es el violento”.

“No es que yo le maltraté al chico ni nada, solo lo eduqué. No le pego, no lo maltrato, está bien alimentado. Pueden pasar a ver las condiciones donde vivo y cómo lo tengo. Siento que me parte el corazón que me hagan esto. Creo yo, como cualquier madre, que lo que hice es educar. Después por eso andan así como andan, son atrevidos, salen a robar, porque no podés educarlos que ya te sacan una denuncia”, explicó Rocío F.

Asimismo, contó cómo fue la situación luego de que se conocieran las lesiones: “Para mí fue fuerte ver cómo me escracharon, porque lo único que hice fue educar a mi hijo. Sí, capaz me pasé y le pegué un poquito de más”. Y, agregó, que con los audios de amenazas a su ex pareja se pasó: “Fue por impulso”.

Por su parte, el tío del nene, Javier consideró que a Enzo “lo están traumando más”; sin embargo, avaló la violencia como respuesta a un supuesto mal accionar de un niño de siete años: “Ella (la madre) me pidió el cinto para corregirle porque él le contestó feo. Yo mismo le dije, como hermano, que era muy grueso, que era mejor que sacara una vara y corregirle como nos corregían a nosotros”.

De la misma manera, su tía Miriam defendió a su hermana: “Ella no es una mala madre, trabaja en su casa y está con sus hijos las 24 horas”. Y sumó: “Nosotros que vivimos cerca sabemos lo que pasa y no es así como están diciendo. Ella lo corrigió a él. Como dijo ella, se le pasó un poco la mano, pero no es una persona que constantemente le está pegando al nene”. “Él (Enzo) viene rebelde y como toda madre acumula bronca. Cuando me pidió el cinto yo ya supuse que era para corregir al hijo porque yo escuché cómo le contestó”, amplió y acusó a que el “carácter hiperactivo” y “rebelde” del nene aparecen luego de las visitas que hace en la casa de su progenitor.