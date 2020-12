Comienza el peritaje de las computadoras de los médicos de Maradona: qué buscan

A partir de este martes empezarán a ser peritadas seis computadoras y tablets que fueron secuestradas a los dos médicos que están siendo investigados por la muerte de Diego Armando Maradona, a pedido de los fiscales que llevan adelante la causa.

Este martes empezarán a peritar las computadoras de los médicos de Diego Maradona.

El procedimiento empezará a las 9 en la sede de la Policía Judicial que depende de la Procuración General bonaerense, y tal como sucedió con los cuatro teléfonos celulares que el viernes pasado comenzaron a ser analizados, la idea es poder extraer toda la información contenida en las PC y tablets.

Estos dispositivos fueron secuestrados en los allanamientos en los domicilios y consultorios del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes atendían al "Diez" en el último tiempo antes de fallecer.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para controlar la cadena de custodia y la apertura de los sobres con los aparatos, viajarán a La Plata el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

Agustina Cosachov era la psiquiatra del "Diez".

“Buscaremos todo archivo, documento y correo electrónico referido al tratamiento de Maradona para complementar lo que encontremos en los celulares”, dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.

También podrán asistir a la diligencia los abogados de las partes: Julio Rivas, defensor de Luque; el de Cosachov, Vadim Mischanchuk; y el abogado Mario Baudry, quien representa como particular damnificado al hijo menor de Maradona, Dieguito Fernando.

Respecto a la causa judicial, el viernes pasado otras dos querellas se sumaron al expediente, por un lado, Dalma y Gianinna Maradona, las hijas que el ex deportista tuvo con Claudia Villafañe, quienes están patrocinadas por el abogado Federico Guntin, y por el otro; una de las hermanas del ex futbolista, Rita Mabel “Kity” Maradona, quien está representada por el abogado Yamil Castro Bianchi, socio de Matías Morla, quien era el actual apoderado del ex capitán de la Selección Argentina campeona del mundo en México 86.

Maradona estaba atendido por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre pasado al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el barrio privado San Andrés de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.

La autopsia determinó que el "Diez" murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

Por esto mismo, se comenzó una investigación llevada a cabo por un equipo de fiscales, integrado por Capra, Iribarren y Patricio Ferrari, quienes buscan determinar si hubo negligencia médica y por lo tanto un eventual "homicidio culposo" por parte de algunos de los médicos que atendía al ex futbolista durante los últimos meses antes de su fallecimiento.