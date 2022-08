Manejaba alcoholizado y mató a una joven que iba en moto: "Estaba sin seguro, ni registro"

Rocío Ojeda tenía 26 años, era madre de un niño de tres y prima de Lorena Benítez, futbolista de Estudiantes de Caseros y de la Selección Argentina. Jugaba al hockey en la primera del club Camioneros e iba a bordo de la moto de su amigo Emanuel Dos Santos cuando ambos fueron embestidos por una camioneta Ford Eco Sport mientras circulaban por el cruce de las calles Fair y Luis de Sarro en la localidad bonaerense de Monte Grande.

El hecho ocurrió el último viernes y como consecuencia del impacto Rocío falleció en el acto, mientras que Emanuel lucha por su vida en el Hospital Santamarina. El joven de 27 años es de Monte Grande, vive con su mamá y tres de sus diez hermanos y tuvo que sufrir la amputación de una de sus piernas a raíz del choque. Además, tiene comprometida la otra, uno de sus brazos y graves heridas en la cabeza que pone en riesgo su vida.

Los familiares de las víctimas sostienen que el conductor manejaba la camioneta con 1,8 grados de alcohol en sangre. Incluso, varios testigos advirtieron que el hombre se cruzó de carril y chocó de costado a la moto en la que se trasladaban los jóvenes, lo que provocó que salieran despedidos. Como si esto fuera poco, también intentó fugarse pero los vecinos lograron detenerlo.

“Era una chica muy alegre todo el tiempo. Estaba siempre feliz y le encantaba bailar”, sostuvo Lorena, prima de la víctima.

Furiosos, los familiares de ambos se movilizaron hasta la comisaría 2° de Luis Guillón el fin de semana para pedir justicia y que el conductor no sea liberado. Según explicó la jugadora de la Selección, el hijo de Rocío todavía no está enterado de lo que le ocurrió a su madre: “Al nene le dijo ´te dejo acá y ya vuelvo a buscarte´ y él se acuerda de eso. Es más, le contó a su abuela que su mamá lo ‘tenía que pasar a buscar´. No sabemos cómo decírselo".

En diálogo con El Diario Sur, la futbolista se mostró muy angustiada y explicó que en este momento su familia está pensando cómo le dirán a hijo de Rocío sobre el accidente "porque es un momento muy complicado”.

"Me sacaron a mi prima. Me la arrancaron en vida. Se la llevaron, ya no está con nosotros. Estamos destrozados. Nos dejaron a un nene de tres años sin su madre. Me siento triste, devastada, en shock. Con una mezcla de sensaciones. En este momento sólo queremos justicia. Sólo pedimos ayuda, nada más", escribió más tarde Benítez en su cuenta de Facebook, donde también contó cómo fue el accidente y el avance de la causa.

De acuerdo con la futbolista, la camioneta se cruzó de carril y los embistió "de costado". "A Rochi me la dejaron sin vida. Nadie nos la va a devolver y por eso, queremos hacernos escuchar y decir ¡basta! a la lamentable Justicia y leyes que tenemos en Argentina. Tenemos testigos claves que estuvieron en el momento del hecho. Este conductor manejaba ¡alcoholizado!", denunció.

Y agregó: "Tenía 1.8 de alcohol en sangre. Tenemos fotos del momento donde la prueba dio positivo. Este hombre no puede salir libre. No podemos permitir que arregle con los comisarios que están a cargo del hecho. Sí, como escucharon. ´Arreglar´. Pedir plata a cambio de liberarlo e irse sin ninguna causa porque esto es Argentina lamentablemente. Rochi no vuelve más, a EMA nadie le va a devolver su pierna y rezamos para que sobreviva a las operaciones que le están sometiendo".

En medio del desgarrador momento que está atravesando, Emilse, la mamá de Rocío, dialogó con Nosotros a la Mañana y pidió que al conductor “no lo suelten”. “La quiero recordar siempre feliz, alegre, sonriendo, bailando. Amaba el hockey, si tenía fiebre ella iba a entrenar igual y ahora su hijo ahora no va a poder ir a verla jugar”, expresó entre lagrimas y pidió un semáforo en esa esquina para que no haya "otras Rocío".

Al mismo tiempo, Dante, el papá del corazón de Rocío, sumó: “Cometió todos los errores que puede cometer una persona que maneja: estaba alcoholizado, sin seguro, ni registro. Es impresionante el dolor que nos dejó esta persona, dejó a una familia y amigos destrozados”. En las últimas horas, las familias de las víctimas se acercaron al Polo Judicial de Esteban Echeverría para pedir justicia por ambos.

Yanina, hermana de Emanuel, destacó que el joven de 27 años "trabajaba de lunes a viernes, iba y venía todo el tiempo, siempre estaba trabajando". "Mi papá no vive con nosotros, hace mucho nos manejamos prácticamente solos. Cuando ellos estaban volviendo a sus casas, Rocío le manda un mensaje a su mamá diciendo que en 10 minutos llegaba y nunca llegaron por culpa de un chabón que manejaba borracho y los chocó”, detalló.

Y continuó: "Él ahora está luchando por su vida. Le tuvieron que amputar una pierna y todavía está en estado crítico, esperando a saber qué pasa con la otra pierna y con uno de sus brazos". El conductor de la Ford Eco Sport se encuentra alojado en la unidad penal 40 de Lomas de Zamora. "Queremos justicia, que el culpable no salga en libertad. No buscamos plata, nada más que cumpla la condena", concluyó la hermana de Emanuel.