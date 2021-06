Maniató y violó a sus tres hermanas: una de ellas contrajo una enfermedad venérea e intentó suicidarse

Un hecho espantoso ocurrió en la localidad bonaerense de Guernica, en el partido de Presidente Perón: R.V.M, de 60 años, fue detenido, acusado de maniatar y violar, en reiteradas oportunidades, a sus tres hijas de 12, 10 y 5. Su hijo, identificado bajo la siglas F.D.M, de 26 años, también fue señalado por una de sus hermanas en el aberrante caso de abuso sexual intrafamiliar y se encontraba prófugo de la Justicia desde hace algunas semanas.

Sin embargo, fue detenido por la Policía Bonaerense durante la tarde del domingo, en un operativo que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo se inició a mediados de mayo, cuando la adolescente de 12 años le contó a su mamá el calvario que estaba viviendo junto a sus dos hermanas. La mujer decidió hacer la denuncia y el caso quedó en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la UFI N° 1 de Presidente Perón.

Según consta en el expediente, R.V.M - cuyos nombres se mantienen en resguardo para que no se establezcan vínculos con sus victimas- abusó sexualmente de sus tres hermanas en reiteradas oportunidades entre diciembre del año pasado y abril de este año: las amenazaba, golpeaba y violaba en la vivienda familiar del barrio Las Lomas, cuando se quedaba al cuidado de ellas.

En su declaración en cámara Gesell, las tres víctimas relataron que su hermano realizó en reiteradas oportunidades tocamientos impropios en zonas genitales. “Mi hermano me llevaba a la pieza de él, me sacaba toda la ropa, me tapaba la boca, y me tocaba por delante y por detrás. Me tocaba con el coso de abajo”, fue una de las escalofriantes revelaciones de una de las pequeñas víctimas.

De hecho, en los estudios médicos realizados en el Hospital Grierson detectaron que una de las nenas contrajo una enfermedad venérea, entre otras lesiones compatibles con una violación. El padre, de 60 años de edad, fue detenido la semana pasada y se encuentra alojado en una celda de la Comisaría de Presidente Perón.

El hombre fue imputado por abuso gravemente ultrajante agravado en calidad de partícipe necesario y como coautor del delito de corrupción de menor agravado por ser las víctimas menores de edad. Mientras que su hijo por su parte, estaba prófugo y era buscado por la Policía acusado de abusos sexuales reiterados cuádruplemente agravados.

El delito fue agravado por ser el autor hermano de las victimas; por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual; por resultar un grave daño en la salud mental; y por realizarse entre dos personas. Además, como a su padre, está acusado de corrupción de menores agravado respecto de las tres víctimas. Ambos se negaron a declarar.

Especialistas que asistieron a la mayor de las hermanas también comprobaron el daño mental que le causaron los abusos, ya que ella les contó que había intentado suicidarse. Según relató la menor, en una oportunidad su padre la sujetó de los brazos, le tapó la boca y la mantuvo retenida para que su hermano "la violara" sin ningún tipo de esfuerzo.