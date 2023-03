Marcelo Corazza, investigado por trata de personas y corrupción de menores: "Soy inocente"

Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano en el año 2001 y actual productor del mismo programa que se emite por la pantalla de Telefe, fue detenido en el marco de una causa por corrupción de menores, luego de seis allanamientos realizados en la ciudad misionera de Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez.

Este martes fue trasladado a los tribunales de la calle Lavalle pasadas las 7.20 para su declaración indagatoria en el marco de esta causa, donde también fueron detenidas otras tres personas, entre ellas el líder de la organización. Antes de ser ingresado y totalmente esposado, el productor no dudó en decir ante los medios presentes que era "inocente". La indagatoria de Corazza estuvo a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional 48, que comenzó a investigar a la banda a raíz de la denuncia de dos personas de identidad reservada (actualmente mayores de edad) que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años. Pero el productor se negó a declarar.

La detención del ex participante de Gran Hermano ocurrió durante la mañana del lunes tras un allanamiento realizado en su domicilio, ubicado sobre la calle Montes de Oca al 300, partido de Tigre. El ex participante de Gran Hermano, que vestía una remera negra, salió esposado de su domicilio y fue escoltado por dos efectivos de la División Trata de Personas, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, para luego ser escoltado a una Alcaidía porteña.

A su vez, los informantes señalaron que, durante el operativo, se le secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán analizados por los pesquisas. Mientras tanto, los otros tres imputados fueron identificados por la Justicia como Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti, a quien sindican como el jefe de la organización.

Todas las detenciones fueron llevadas a cabo tras seis allanamientos, cinco de los cuales se realizaron en las mencionadas localidades del norte del conurbano bonaerense y el restante en la ciudad de Oberá, en Misiones. Como consecuencia de los procedimientos, se incautaron celulares, computadoras, discos externos, casetes VHS, pendrives y tablets, en tanto que los cuatro detenidos se encuentran a disposición del juez Sánchez Sarmiento, quien los indagará en las próximas horas.

La causa

A todos los detenidos, incluido Carrozza, se les acusa "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

Otro informante indicó que "esta organización desarrollaría esta actividad delictiva desde hace más de 20 años, tanto en el norte del país, como en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires", por lo que se considera la posibilidad de que haya más testigos que brinden su testimonio luego de esta investigación. Hasta el momento se conocen las identidad de al menos once víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Misiones.

Según trascendió, los abusos ocurrían en autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares". La sospecha de los investigadores es que el imputado Angelotti captaba a jóvenes y niños de la provincia de Misiones, de donde es oriundo, a través de sitios de chats en Internet para llevarlos a vivir con él a su domicilio de General Rodríguez. "Se cree que en ese domicilio del oeste del conurbano bonaerense se formalizaban las entregas y sometimientos", dijo un detective que participó de las investigaciones.

Y sumó: "El cabecilla de la organización captaba los menores, los corrompía, y luego los insertaba en el mundo de la prostitución ofreciéndolos a quienes consumen para obtener un rédito de él. Esta persona siempre realizaba dicha actividad con menores de género masculino únicamente. Luego los prostituía, obteniendo sus propios beneficios económicos de dicha actividad. De la investigación realizada, de las pruebas reunidas y los testimonios logrados se conocieron otras personas que participaban activamente de dicha maniobra".

La sospecha es que Charpenet y Mermet tenían una participación activa en la captación y explotación de los menores de edad y que Corazza fue mencionado por una de las víctimas por un caso ocurrido en 2001, tras haber ganado el reality Gran Hermano. La investigación comenzó el 24 de octubre del año pasado, luego de que un testigo de identidad reservada denunció que había sido abusado sexualmente cuando él tenía entre 11 y 13 años, entre 1999 y 2002, por uno de los ahora detenidos, a quien solo podía individualizar por su nombre de pila.

Los pesquisas aseguraron que tres de los detenidos ya se encuentran alojados e incomunicados en distintas dependencias policiales porteñas, todos separados, mientras se aguarda la llegada del cuarto apresado, quien fue capturado en Misiones y era trasladado esta tarde en avión.

El descargo de Telefe

Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano, la cual tuvo lugar en el año 2001 y que era conducido por la actriz Soledad Silveyra. Actualmente, estaba involucrado como productor durante la edición 2022, la cual continúa emitiéndose en el canal Telefe y que llegará a su conclusión el lunes próximo. A su vez, el ganador de GH 2001 participaba como panelista todos los viernes a la noche del programa "Gran Hermano: La noche de los ex", donde debatía con otros ex participantes sobre los hechos desarrollados durante la actual temporada del reality.

Desde la señal emitieron un comunicado en el que se comprometió a “colaborar con la justicia en tanto sea requerido” y consignó que el imputado fue “suspendido preventivamente”. “Como es de público conocimiento, Marcelo Corazza, ex participante de Gran Hermano – Primera Edición – y empleado de Telefe, ha sido detenido fruto de una investigación judicial sobre corrupción de menores”, comienza el comunicado de la compañía . “Telefe -continuó- colaborará con la justicia inmediatamente en tanto sea requerido. Telefe ha suspendido preventivamente a Marcelo Corazza, tal como la ley lo regula, hasta que la justicia clarifique esta situación”, detallaron.

La palabra de Santiago del Moro

El conductor de Gran Hermano se tomó unos minutos de la gala de este lunes para pronunciarse sobre este tema y pidió que Corazza, en caso de ser considerado culpable, reciba "el peor de los castigos". “La acusación que se le hace es espantosa. A mí personalmente, como persona, como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y siempre lo que pido es justicia absoluta. Y en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito. Pero obviamente si una personas es acusada, tiene todo el derecho a defenderse”, dijo mirando atentamente ante las cámaras.

Y sentenció: "Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes. Le estuve preguntando recién a los compañeros del canal. Ellos están en shock también, imagínense tantos años trabajando acá...No quería salir y leer ese comunicado tan frío -continuó-. Obviamente que la empresa lo tiene que hacer, imagínense que tenemos las mismas dudas que ustedes y tenemos que esperar a que él pueda declarar en el día de mañana (por hoy). No tenemos más que decir. No es una persona que yo conozca mucho. Carrozza no es Gran Primo, Gran Primo es otro productor que habla con los chicos con una voz distorsionada. Solo pedimos justicia. Con los chicos, no. Ni ayer, ni hoy ni nunca".