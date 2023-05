D'Alessandro en el juicio por el crimen de Lucas González: "No se cumplió la Ley"

El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, es el principal testigo que declarará este martes en una nueva jornada del juicio oral por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un disparo en la cabeza en noviembre de 2021 en el barrio de Barracas, homicidio por el cual están siendo juzgados tres policías de la Ciudad, junto a otros 11 acusados del encubrimiento del hecho.

Desde la puerta de la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, ubicado en la calle Paraguay 1536, el ex funcionario pidió ser "muy respetuoso" del Tribunal y aseguró que "hay que esperar" el fallo de la justicia antes de opinar sobre los agentes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que dispararon contra el auto en el que Lucas iba con tres amigos, con los que acababa de salir de entrenar del Club Barracas Central.

Consultado sobre "cómo veía" esta situación, D'Alessandro afirmó: "De la misma forma que lo veía cuando era ministro. Nosotros desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia y pusimos todos los elementos que tenemos desde el ministerio para transparentar el accionar policial. Hemos aportado todo y nos hemos puesto a disposición de la justicia y de la familia".

D'Alessandro estaba citado para declarar a partir de las 9 en la sede del TOC 25 porteño. "Dejame que entre acá a declarar y después te cuento cómo va mi vida", dijo el ex funcionario cuando le preguntaron sobre su salida del ministerio de Seguridad porteño y sentenció, antes de ingresar: "Todas las pruebas fueron dispuestas a disposición de la Justicia y ahora hay que esperar el fallo".

El testigo cupaba el cargo de ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad el 17 de noviembre de 2021, cuando tres agentes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad dispararon contra el auto en el que Lucas González iba con tres amigos, con los que acababa de salir de entrenar del Club Barracas Central. Al día siguiente del hecho, el ahora ex ministro abrió un sumario administrativo y exoneró a los tres policías implicados, Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37), al tiempo que se contactó con la familia de la víctima, con la que se reunió tras la muerte del adolescente.

Además de D'Alessandro, se esperan las declaraciones de otros policías que estuvieron durante el procedimiento en el que fueron detenidos Julián Salas (19) y Joaquín Zuñiga (19), dos de los amigos que viajaban con Lucas a bordo de un Volkswagen Suran. También darán su testimonio ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, testigos de concepto aportados por las defensas de los policías implicados.

El crimen de Lucas, quien era jugador de las divisiones inferiores de Barracas Central, ocurrió el 17 de noviembre del 2019, cuando él y sus amigos salieron de entrenar y, en el camino hacia sus casas a bordo de un auto marca Volkswagen modelo Suran color azul, fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de civil que les hicieron señas para que se detuvieran.

Como no llevaban vestimenta policial y el auto no tenía balizas, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, por lo que los efectivos les dispararon. Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que "plantaron" un arma en el auto de las víctimas y detuvieron a dos de los amigos de Lucas, mientras que el tercero escapó y se presentó más tarde con sus padres para contar lo que había sucedido.

Los policías Issasi, López y Nieva llegaron a juicio imputados como coautores del delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".

Además, los tres enfrentan cargos por las "tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley", en el caso de los amigos de Lucas. En tanto, otros 11 policías porteños son juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.

Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4, Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48); el comisario Juan Horacio Romero (51); y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También llegaron a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

La declaración completa de Marcelo D'Alessandro

"En ese momento, mi rol era como ministro. Soy el jefe político, no el jefe del operativo. Nosotros nos basamos en cuatro pilares fundamentales: capacitación, tecnología, transparencia y cercanía".

"Cada vehículo de la Policía está geolocalizado para saber cuál es el rol que cumple y cómo se desplaza la Policía en CABA. Esto se complementa con un despliegue de cámaras, que en ese momento era del 75 por ciento (de cobertura del territorio)".

Nota al lector: la cámara de seguridad que capturó el momento de los disparos no funcionaba y estaba además tapada, tal y como indicaron las pericias de la PFA.

"Estaba por subir a un escenario y me comentan algo de lo que había sucedido. En este caso en particular, primero fue una noticia y a medida que pasaron las horas actuamos de forma inmediate desde la oficina de transparencia (que sería Asuntos Internos). Lo que hicimos fue preservar las imágenes, pusimos en conocimiento el sumario y en ese momento me comuniqué con el juez de menores".

"Siempre tiene que haber una orden de servicio para saber dónde se estan desplazando. Siempre deben identificarse con sirenas, chalecos que los identifiquen y credenciales”.

“Nosotros cuando vimos las imágenes no hacemos un prejuicio del tema (Sic). Pero no se estarian dando los presupuestos necesarios que necesita una brigada para actuar”.

"En ese momento no se cumplió la Ley. Por eso, pusimos a disposición del juez todo. En principio, por lo que se veía en las cámaras, no se cumplió con la señalización, ni con la identificación".

"Había una orden judicial, pero no coincidía con el momento y el lugar en el que actuó la brigada. Por eso, hay una contradicción en el accionar de la brigada. Al momento de nosotros preguntar qué hacían ahí, nos dijeron que estaban actuando en función de una causa que, si bien existió, no daba la orden que tenían que haber estado ahí en ese momento. No actuaron de la manera en la que tendrían que haber actuado, que es identificándose".

"En el geolocalizamiento se ve cómo pasan, frenan y salen detrás de los chicos; que creo que estaban en un kiosco por ir a comprar. Pasan, los ven; paran en la bocacalle y cuando arrancan los chicos ellos arrancan atrás. Eso es lo que se ve".

En ese momento de la declaración, Dalbón tomó la palabra e interrogó al testigo:

GD: "¿Hay peligro de los policías en el video?"

"¿Hay peligro de los policías en el video?" MD: "Puse todo a disposición de la Justicia, porque en ese momento cuando evaluamos las pruebas, a nuestro entender eran irregularidades graves ante un caso gravísimo. Ante eso, puse todo a disposición de la Justicia para que pudiera actuar correctamente".

"Cuando bajan (los imputados) no se identifican, no tenían los chalecos puestos, no señalizaron. Podrían haber modulando y ser localizados. Esto es la evaluación de las imágenes. Se ven a tres policías, pero no se los ve tirados en el piso".

Automáticamente, lo que hago es ampliar la investigación a todos los policías de la comuna y que hayan intervenido en el hecho"

Fiscal: "¿Cómo pudo ser que pase esto si tenían todas las medidas? Que los jefes de la Comisaría sólo encubrieron...".

Los abogados de los imputados cuestionaron la pregunta de la Fiscalía, pero el Tribunal no dio lugar a la objeción e instó al testigo a responder la pregunta.

MD: "No es que yo pongo énfasis en la capacitación. La Policía de la Ciudad está integrada por lo que era la Policía Metropolitana y parte de la Policía Federal. A partir de eso, se implementaron las capacitaciones. Ellos actuaban de otra manera, por eso la capacitación permanente.

En ese momento, se reprodujo en la audiencia el audio de Rodolfo Alejandro Ozan, uno de los imputados, en el que reconoce el día del crimen: "Se mandaron un mocazo, le volaron el frasco. Decile al perro que venga a emprolijar esta cagada".