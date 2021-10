Marchas y pedido de Justicia: a cinco años del femicidio de Lucía Pérez

Ya pasaron cinco años del femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años abusada sexualmente y asesinada el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, por Matías Farías (28) y Juan Pablo Offidani (46).

Para exigir justicia, familiares y amigo de Lucía, y diversas organizaciones sociales y agrupaciones feministas llevarán adelante diversas actividades, concentraciones y marchas en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata.

Marta Montero, la mamá de la adolescentes, afirmó en una entrevista con Télam que, la primera actividad fue una concentración en el monumento ubicado en avenida Luro y Mitre, de Mar del Plata, que se realizó en el mediodía del viernes.

Además, hubo una radio abierta de la que participaron familiares de víctimas de femicidios, de la mano de la Campaña Nacional Somos Lucía, que llevan adelante los padres de la adolescente de 16 años, asesinada en 2016.

A partir de las 17, en tanto, comenzará una marcha hacia la sede de los tribunales marplateneses, donde se proyectarán una serie de imágenes de la adolescente. Durante esa marcha, se realizará el reclamo para que se realice un nuevo juicio pero con perspectiva de género.

Tanto Farías y Offidani, los acusados de abuso sexual y femicidio que fueron condenados el 26 de noviembre de 2018 a ocho años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1), como coautores del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización". Pero el juicio fue anulado por la Cámara de Casación Penal bonaerense. . Ambos deberán ser sometidos a un nuevo proceso.

Durante la marcha también se pedirá que avance el jury a los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, a cargo del vergonzoso primer juicio, en el que dieron un fallo sin perspectiva de género y por el que los acusados solo fueron sentenciados por tenencia de drogas.

En cuanto a las actividades organizadas en varias parte del país, para el sábado, organizaron un festival artístico en el corredor "La Vía Orgánica", en Garay al 3900, en el que desde las 17 intervendrán distintas bandas y habrá presentaciones teatrales y literarias.



El asesinato de Lucía fue el 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la adolescente había conocido a Farías y Offidani un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de marihuana.

Al día siguiente, Farías citó a la chica en su domicilio de la calle Racedo al 4800, en la zona sur de la ciudad, donde habría sido drogada y abusada hasta la muerte. En el primer juicio, además, fue absuelto Alejandro Maciel (62), acusado por "encubrimiento agravado", quien falleció en julio de 2020.

La madre de Lucía afirmó sobre el nuevo aniversario del femicidio: "No conozco la desolación, jamás me puse en ese lugar. Esto nos da más fuerza, porque seguimos viviendo en la misma casa, con las mismas cosas. Para nosotros no es el 8 de octubre, para nosotros es todos los días. Todos los días no tenemos a Lucía y no hay uno solo que no pensemos en ella, que no la extrañemos y que rogamos que esto no hubiese pasado. Pero pasó y lo acepto, es luchar y seguir luchando".