Marchen presos: detuvieron de nuevo a los cuatro atacantes que desfiguraron al joven de Casilda

Los cuatro jóvenes que habían sido liberados 48 horas después de agredir salvajemente a Nazareno Urraco de 22 años, el sábado a las 5 de la madrugada en la localidad santafesina de Casilda, fueron detenidos una vez más, luego de la que la Justicia cambiara la carátula de la causa de daños leves a daños graves.

El ataque tuvo lugar después de una discusión de tránsito que se dio en la localidad que está a 56 kilómetros de Rosario. A Urraco le habían tirado un auto encima del suyo, justo después de pasarlo, porque del otro carril venía otro vehículo. Fue entonces cuando él los siguió, les hizo luces y en el primer semáforo les reclamó lo ocurrido. A partir de ahí, se bajaron estos cuatro jóvenes de Villa Eloisa y la pesadilla comenzó.

"Me bajé enojado y los encaré: ‘¿Por qué no manejás bien?’. Cuando me di cuenta se bajaron cuatro. ‘No pasa nada, amigo. Ya fue’, les dije. Pero se me vinieron encima y me entraron a pegar. Me defendí hasta que no pude más", recordó la víctima.

La decisión de volver a detener a los agresores la tomó la fiscal Marianela Luna, luego de que le entregaran los informes médicos complementarios de los estudios que le realizaron a la víctima, que motivaron el agravamiento de la causa que los investigaba por los hechos ocurridos en la intersección de Boulevard 25 de Mayo y calle Buenos Aires.

Los detenidos ya habían estado 48 horas demorados, cuando todavía no se había agravado su situación judicial. El Ford Fiesta gris en el que iban era conducido por una mujer, a quien cuando le realizaron un test de alcoholemia tras los hechos, arrojó que tenía 2,8 de alcohol en sangre. Sin embargo, y más allá de que le secuestraron el vehículo, la joven no es parte del expediente que investiga las lesiones.

"Fue terrible. Podrían haberlo matado. Tanto la Policía como el personal de la Municipalidad se portaron muy bien, pero lamentablemente la Justicia ya liberó a los atacantes", había señalado Oscar, el papá de la víctima, en declaraciones a medios locales. "Pensé que cuando caí al piso, no tenía más fuerzas y pedía lo que Dios quiera. Cuando estaba ahí no sabía qué pensar. Después terminé inconsciente en el piso, seguro un minuto. Me pisaron la cabeza y no podía decir nada, porque gritaba de dolor. Eran todas patadas a mi cabeza", había reconocido Urraco, quien remarcó que le pegaron "como a un perro" y sin "piedad".

No me mataron porque no pudieron. Tienen que pagar por lo que me hicieron, estoy vivo de milagro"

Por otro lado, el jefe de la Unidad Regional IV de Policía, Sebastián Sanitá, a cargo del procedimiento en el caso, fue quien había informado que "a los atacantes se les secuestró el vehículo, se labraron las actuaciones por las lesiones y se le dio intervención a la Fiscalía de Casilda".