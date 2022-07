Más de 500 días sin Tehuel: "El Estado mira para otro lado, no hay trato digno a la diversidad"

Pasadas las 18 de ayer, cientos de personas auto convocadas se concentraron en el Congreso de la Nación para reclamar por la aparición de Tehuel de la Torre, luego de 500 días de su desaparición.

El joven trans fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021. Su hermana Ailén reclamó a la Justicia y que se agilice la investigación. Amnistía Internacional acompaña el reclamo y también exigió la aparición con vida urgente de Tehuel.

Ubicados frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires, el colectivo “Autoconvocadxs por Tehuel”, dijeron en altavoz: “Ahora nos encontramos de cambio de caratula a ´homicidio´, cuando ni siquiera se ocuparon de buscar el cuerpo de Tehuel de la Torre”.

“Tehuel desapareció en condiciones de precariedad, buscando trabajo genuino en la provincia de Buenos Aires. Hace 500 días que Tehuel desapareció y hace 500 días que el estado mira para otro lado. No solo mira hacia otro lado porque lo dio por muerto; también lo hace por cada traba que muere, por cada puto que golpean en la calle... Tenemos una ley de identidad de género que en los hechos no se cumple. No hay trato digno, ni hay acceso real de la salud”, dijo Benja, uno de los manifestantes.

"¿Por qué todavía tenemos que seguir en las calles luchando por nuestros derechos por el simple hecho de ser diversidades? Todo esto le pasó a Tehuel, y por eso desapareció”, agregó antes de ceder el micrófono a otra manifestante.

“Sabemos que las luchas se dan en la calle, movilizades, y por eso nos vamos a seguir encontrando hasta que los gobiernos hagan algo por nosotres. Las diversidades también somos parte de la clase trabajadora, por más que nos quieran seguir relegando, invisibilizando”, expresó otra de las manifestantes presentes.

“Se lavan la cara con nuestros colores, nos usan. Se nos rien en la cara por eso sabemos que la salida es estar en las calles, organizades”, finalizó.

"Tehuel desapareció porque las comunidades travesti trans estamos relegades", se sumó una compañera travesti del colectivo que tomó la palabra y alzó la voz para preguntar: ¿Dónde está Tehuel?", en un grito unánime que se escuchó en varios momentos de la marcha y que resonará, segun dijeron, hasta que Tehuel aparezca.