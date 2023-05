Masacre de Monte: comienzan los alegatos en el juicio contra los cuatro policías bonaerenses

Este martes comienzan en los tribunales de La Plata, los alegatos en el juicio por jurados de la Masacre de Montes en la que cuatro chicos murieron el 20 de mayo de 2019 tras una persecución policial a los tiros y un posterior choque.

La audiencia se llevará a cabo en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, ubicado en la calle 8 entre 56 y 57, donde un jurado popular juzgará a los oficiales Leandro Ecilapé, Manuel Monreal, Marino Ibañez y el ex capitán Rubén Alberto Garcia, acusados de ser autores de los homicidios de Danilo Snsone, Gonzalo Dominguez, Anibal Sansone y Camila López, y herir gravemente a Rocio Quagliariello.

El primero en alegar será el fiscal Mariano Sibuet. Tras la presentación del Ministerio Público, continuarán las querellas de la abogada Dora Bernardez representante de las familias Dominguez y Suarez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinante de las familias Sansone y López; el letrado Ricardo Minoli a la familia Quagliarello; y finalmente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representado por las abogadas Bárbara Juárez y Agustina Lloret. Al terminar, cerrarán sus alegatos los abogados Marcelo Di Servi, representante legal de los acusados.

La jornada del lunes

El lunes dos, de los cuatros policías acusados, Monreal e Ibañez, decidieron declarar en el tramo final del juicio, ante el jurado popular y la presidenta del Tribunal Oral en los Criminal N°4 de La Plata, Carolina Crispiani. Ambos aseguraron que las víctimas intentaron “chocar” y “matar”. “Ese día entró un llamado por un supuesto robo y pedían un móvil para constatar. Pasaron 15 minutos y no teníamos novedades, así que Ibáñez me dijo de ir a revisar la zona. Nos encontramos con el móvil de García y Ecilape en la zona de Costanera y nos pidieron apoyo para identificar un vehículo. Dimos la vuelta en U, divisamos un auto que aceleró muy fuerte y se dio a la fuga”, detalló el oficial Monreal.

Monreal recordó lo que sucedió al bajarse del móvil y anunciarse como personal policial: “No sé si me escucharon. El Fiat 147, haciendo caso omiso a mi alerta, me quiso matar. Intenté tirarme para atrás y efectué dos disparos hacia las ruedas. Jamás quise lastimar a alguien y lamento lo que pasó”.

Tras el choque, Monreal dijo que quedó “en shock” y “muy consternado”. Además, reiteró que su intención era “detener el vehículo”, ya que “venía con vidrios polarizados y no se veía quién venía dentro”: “No me quedaban más elementos que disparar. Fue la decisión que tomé. Quise inhabilitar una rueda. Se le dio la voz de alto y no hizo caso. Ahora sé que el proyectil mío lo tiene una de las víctimas, creo que es Domínguez”.

Se espera que el miércoles, tras la exposición de las partes, el jurado pueda arribar a un veredicto y declarar a los policías culpables o no culpables de los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público.