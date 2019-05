Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, anunció que ya son 12 los efectivos de la policía desafectados como consecuencia del accidente en el que murieron cuatro adolescentes en la localidad de San Miguel del Monte, como consecuencia de un persecución policial. "A partir de los que venimos hablando con el fiscal general Conte Grand, a partir de los testimonios de los vecinos, de lo hablado con la intendenta, tenemos que pensar que hubo tiros, que el procedimiento que hizo la Policía estuvo muy mal hecho", confirmó.

"Colaboramos desde un principio, pero esto necesita del mayor de los esfuerzos del Estado para dejarlo en claro. Primero, porque no vamos a proteger a nadie que haya hecho semejante cosa. Segundo, porque tenemos un compromiso y es que queremos otra Policía para la Provincia de Buenos Aires", advirtió el ministro de María Eugenia Vidal, quien en la tarde de ayer ya había comunicado la desvinculación de otros tres efectivos.

Ritondo, informó hoy que el proyectil que impactó en uno de los cuatro jóvenes muertos en San Miguel del Monte "es compatible con una pistola calibre nueve milímetros" lo que "significa que a prima facie hubo bala por parte de la policía". Algunas fotos que se conocieron hoy muestran impactos de bala en los restos del auto destruido. Según trascendió, la fiscalía ya analiza pedir detenciones de policías.

San Miguel del Monte: el listado de los policías desvinculados

Apartados

Comisario General Marcelo Corbalán , Superintendente de Seguridad Región Capital

, Superintendente de Seguridad Región Capital Comisario Mayor Óscar Osvaldo Frías , Jefe Departamental San Vicente

, Jefe Departamental San Vicente Comisario Inspector Juan Carlos Sosa , Segundo Jefe Departamental San Vicente

, Segundo Jefe Departamental San Vicente Comisario Inspector Mario Ángel Mistreta, Jefe Policía Comunal San Miguel del Monte

Desafectados

Oficial Subinspector José Alfredo Domínguez

Oficial Subayudante Mariano Ibáñez

Oficial Subayudante Cristian Righero

Oficial de Policía Gutiérrez Juan

Oficial de Policía Monreal Manuel

"Estos ex miembros de la Policía, porque ya no pertenecen más a esta Fuerza, no sólo han manchado el honor de la Policía y el uniforme, sino que han deshonrado mucho a sus compañeros que hacen un trabajo diario que muestran los buenos policías", advirtió el ministro de Seguridad bonaerense.

"Tenemos una política constante y lo hemos demostrado en estos tres años y medio. Llevamos 13 mil policías apartados, 900 detenidos y casi mil denuncias por enriquecimiento ilícito. Para nosotros no es una política de hoy, es una política que comenzamos el 10 de diciembre del 2015 y que hemos tomado medidas que tienen que ver con la declaración jurada obligatoria, con los test toxicológicos", destacó.

En tanto, Ritondo advirtió que los desafectados tuvieron participación directa e indirecta, dado que "la Fuerza es vertical y tiene responsabilidades". "Hay algunos que tienen un involucramiento directo. Hay otros que tienen un involucramiento porque tienen que conducir a esa Policía. Y hay otros que tienen la responsabilidad de que pasados cuatro días quienes son responsables de la política de seguridad de la Policía en esa zona tendrían que conocer, porque hemos planteado la duda desde un principio".

"Pido a la Justicia que detenga a las personas que han estado en este hecho, que se hagan responsables por el mal proceder; por la muerte de estos cuatro chicos. Estas personas ya dejaron de ser parte de esta fuerza. (Entre ellos) el subcomisario a cargo y a los efectivos que iban en el móvil. Este pedido de pronta detención tiene que ver con que los servidores públicos están para cuidar la vida. Esta es la responsabilidad primaria que tienen. No vamos a dejar que esto quede impune y que sigan libres", cerró el ministro.

Marcha de Congreso a Plaza de Mayo en reclamo por los "Masacrados en San Miguel del Monte"

Mientras tanto diferentes organismos de defensa de los derechos humanos anunciaron una marcha entre el Congreso y Plaza de Mayo, para mañana a las 17.