Mataron a un chico a la salida de la escuela para robarle un celular: "Llegó al hospital sin vida"

Un adolescente de 16 años fue asesinado a puñaladas cuando intentaron robarle el teléfono celular frente al estadio de San Lorenzo, en la Villa 1-11-14 de Bajo Flores, y por el crimen detuvieron a un sospechoso de 23 años.

"Quiero justicia. Nosotros no robamos, somos gente trabajadora. Ahora la mamá esta destrozada, era el único hijo que tenía", contó este viernes la tía de Nahuel Ismael Eguino Uria, el joven atacado, en declaraciones a la prensa. "Él era un chico tranquilo, tenía sus estudios y sus metas", agregó.

“Mi hijo al salir del colegio se vino por Perito Moreno caminando. Le quisieron robar el celular y supongo que ahí lo agarraron con un cuchillo. A mí me llamaron del hospital y me dijeron que fuera a la guardia, pero no me querían decir si él estaba bien. Cuando fui me avisaron que llegó sin vida”, agregó.

Además, la madre dijo que la víctima era muy sana, que se dedicaba a estudiar y no tenía problemas con nadie. "Iba a clases de música, estudiaba reparación de PC, no salía a la calle. Lo único que quiero es que se haga Justicia y que no lo suelten al que le hizo esto. Me lo mataron por un celular y ni siquiera se lo llevaron", puntualizó.

"Era mi único hijo. Vivíamos los tres, mi marido, mi hijo y yo. En la mañana lo llevaba su papá al colegio y al mediodía se volvía solo en colectivo. Mi marido está en el hospital todavía, esperando para verlo cuando lo lleven a la morgue judicial. Yo quiero justicia, no quiero que le pase a otro chico lo mismo que a él. La gente quiere seguridad. Estos pasillos son muy peligrosos. Nahuel tenía tantos sueños, quería ser gendarme”, concluyó su madre.

El hecho ocurrió este jueves en la esquina de las avenidas Perito Moreno y Coronel Estaban Bonorino, en cercanías del estadio Pedro Bidegain. Allí, Nahuel había salido del colegio rumbo a su casa cuando un delincuente lo abordó y lo apuñaló.

El adolescente de 16 años fue asistido en el lugar por un médico que le hizo maniobras de RCP y otros vecinos que lo auxiliaron, de acuerdo a un video difundido en redes sociales. Luego fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Piñero de Flores, donde finalmente falleció al ingresar al quirófano.

Los uniformados presentes en la escena del crimen realizaron una inspección ocular en la zona y hallaron frente a la manzana 7, edificio 5, del la Villa 1-11-14, un cuchillo de cocina, que fue secuestrado bajo la sospecha de que podría tratarse del arma homicida, informaron fuentes policiales.

A raíz de ello, el fiscal Marcelo Solimine, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 47, dispuso la concurrencia de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) para que se realizaran los peritajes correspondientes.

En ese marco, los agentes lograron individualizar a un sospechoso de 23 años que residía en la zona, por lo que el Juzgado Criminal y Correccional 20, a cargo de Hugo Decaria, dictó la orden de allanamiento de su vivienda, ubicada en Perito Moreno al 2200, pero finalmente el acusado fue encontrado a unas cuadras, en avenida General Francisco Fernández de la Cruz al 1600, y fue detenido por efectivos de la brigada de la Comisaría Comunal 7.

De acuerdo a las fuentes, el imputado, de 23 años, no vestía la misma ropa que llevaba puesta al momento de cometer el crimen, según relató un testigo.