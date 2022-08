Mataron a un chico de 13 en medio de una balacera: "Él quería sacarme de este barrio peligroso"

La familia de Lucas Vega Caballero no puede con tanto dolor. Este miércoles despidieron los restos del chico de 13 años tras su fatídica muerte, luego de haber sido asesinado tras quedar en medio de una balacera junto a otros amigos en un barrio de Rosario.

El hecho sucedió en González del Solar y Génov, donde los chicos estaban jugando cuando fueron sorprendidos por un auto blanco que empezó a dispararles sin previo aviso. La Policía investiga quiénes son los asesinos, y si bien hasta ahora no se pudo dar con ningún detenido, se encontró un auto blanco (muy parecido al de que salieron los disparos) totalmente quemado.

Los testigos del momento contaron que las personas que dispararon y mataron a Lucas iban a bordo de un Toyota Corolla y que las balas también hirieron a otros dos chicos de 15 años –uno es hermano de Lucas– pero no de gravedad. “La ambulancia no llegaba y (Lucas) ya no podía respirar, cerraba los ojitos pero tenía signos vitales. Llegó al hospital, le dio un paro y falleció”, contó Marisa, la mamá.

"Él llegó a donde estaban los amigos, pasó un auto blanco y disparó. Su amigo se puso contra un poste para cubrirse y esquivar las balas, pero Lucas corrió, tal vez por la desesperación, y como era grandote habrán pensado que era adulto, le dieron en el pecho", aclaró.

En el lugar se recogieron al menos 20 vainas servidas, todas calibre 9mm, pero se cree que los disparos podrán haber salido de diferentes armas.

La familia de la víctima vive en el barrio Emaus desde hace 20 años, y de hecho el pequeño siempre le decía a su madre que su sueño era convertirse en un futbolista famoso para poder sacarle de ahí y comprarle una vivienda en otro lado más seguro.

"Tengo que sacar fuerzas de donde no sé y seguir por mis hijos, me quedan todavía otros cuatro", afirmó muy dolida la mujer y agregó: “Mi nene se quería ir a otro país, me decía que me iba a cuidar siempre, que me iba a comprar una casa para sacarme de este barrio peligroso. Yo le decía que era un sueño, pero él en su inocencia me lo repetía y me decía que cuando fuera famoso me iba a comprar una casa en un country porque acá había mucho peligro”