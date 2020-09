Mataron a un pibe de 20 años, siguen libres y ahora amenazan a la familia

En cuestión de segundos, la vida de la familia Quiroga cambió por completo cuando Elian Gabriel, de 20 años, fue brutalmente asesinado en la puerta de la casa de sus padres, ubicada en Baroni al 1800, Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas, de un disparo en la cabeza.

A casi tres meses del homicidio, los autores del crimen siguen libres y su familia pide por Justicia. "Le arrebataron la vida sin piedad, a sangre fría. Los asesinos siguen libres, como sin nada, robando, molestando con sus amigos y libres", sostuvo Ezequiel Quiroga, el papá de Elian, en diálogo con BigBang.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según le detalló a este sitio, aquel domingo Elian se encontraba con su familia y amigos en su casa cuando Marcos Saravia, un vecino de la zona, se aproximó a la casa y, con piedras, dañó uno de los autos estacionados.

"Estábamos con mi hijo comiendo, cuando uno de los chicos que vive a la vuelta, a dos cuadras, rompieron los vidrios del auto de un compañero de Elian", detalló Ezequiel.

Y agregó: "Salieron y discutieron. Este chico se fue, volvió a bordo de una moto -Honda Tornado roja y blanca- con otras tres personas y empezaron a tirar tiros".

En total, el homicida efectuó siete disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza de Elian, quien perdió la vida luego de haber sido operado por los médicos en el Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, instalado en Grand Bourg.

A raíz del hecho, miembros de la seccional de Los Polvorines (2ª de Malvinas Argentinas) buscaron localizar al autor del asesinato, a quien se lo conoce con el apodo de "El Chaqueño", como también a sus cómplices.

Se trata de Elías Gabriel Paz, quien por ahora sigue en libertad junto a Lautaro Stol y Fernando Guzmán. Por su parte, se entregó uno de los cómplices del homicidio, identificado como Marcos Saravia, quien, según le detalló la familia de la víctima a este medio, conducía la moto.

La causa, que fue caratulada "Homicidio", se encuentra a cargo de la Unidad Funcional N° 20 de Malvinas Argentinas, dependiente de los tribunales de San Martín, a cargo de la fiscal Karina Carbonella.

"Estamos una sociedad rara, donde los que te roban o te matan tienen la libertad de seguir sus vidas como si nada. La justicia prefiere defender a estas ratas, antes que a la gente humilde y trabajadora", sostuvo el papá de Elian.

Y cargó con dureza contra la fiscal del caso: "Estos muchachos le tenía bronca a mi hijo. La primera marcha que hicimos, hablamos con la fiscal, pero esa charla quedó en la nada. Nos dijo que no le va a pedir la detención de El Chaqueño. Me atendió mal, se puso histérica y me echó de su oficina. Nunca ordenó un allanamiento, no detuvieron a nadie y el arma homicida nunca apareció".

En ese sentido, Ezequiel señaló que tanto su familia, como los amigos de Elian que declararon en la causa, recibieron amenazas de parte de estos maleantes. "Pasan por mi casa y por el barrio todo el tiempo. Los amigos de mi hijo que declararon recibieron amenazas. La gente tiene miedo y el chico que mató a Elian nos mandó a decir que si tiene que matar, va a matar porque sabe que está jugado", sostuvo el conmovido hombre.

Destruido por lo que ocurrió aquel 5 de julio, sostuvo que no puede entender "como hay tanta impunidad" ante el asesinato de su hijo caso. "Gabriel no va ser uno mas, nosotros vamos a pelear contra todo lo que se nos venga. Esta fiscal es una de las personas que hace que en este país la justicia sea para mediocres. Usted fomenta la justicia sucia, porque no tuvo que soportar que cuatro hijos de....maten a su hijo", sumó.

En este contexto, Ezequiel remarcó que los asesinos de su hijo no solo siguen libres, sino que además continúan torturando al barrio. "Siguen robando, golpeando a sus víctimas hasta dejarlos lastimados. ¡No les importan nada! Les robaron a un chico con retraso madurativo, lo pasaron por encima con la moto, le pegaron y casi le abren la cabeza. También golpearon a la amiga de este chico", denunció.

Al mimo tiempo explicó que si bien estos chicos tuvieron suerte y pudieron salir corriendo, los delincuentes "los amenazaron de muerte". "Les dijeron que la próxima que los crucen, le iban a volar la cabeza. ¿Qué más están esperando para detenerlos?", concluyó.

Finalmente el padre de la víctima, que ya encabezó dos marchas frente al Municipio y uno ante la fiscalía a cargo del caso, pedirá que la fiscal Carbonella sea apartada de la causa. "Con ellos libres, corre peligro la vida de muchas personas porque están dispuestos a matar a quien sea con tal de no ir presos", cerró.