Mataron durante un robo a un jugador del ascenso que trabajaba como Uber: "Llegó muerto al hospital"

Un futbolista del ascenso que además trabajaba como Uber fue asesinado este jueves de un balazo en la cabeza cuando estaba a bordo de su auto, a metros de uno de los ingresos al asentamiento San Petersburgo, del partido bonaerense de La Matanza, y se investiga si el ataque fue cometido durante un asalto.

El hecho ocurrió anoche en Gaboto, entre La Porteña y Colonia, a metros del asentamiento ubicado en el barrio San Alberto, donde el jugador del club Berazategui fue encontrado herido de un disparo en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital Paroissien, de Isidro Casanova, donde llegó muerto.

Fuentes de la causa indicaron que al llegar al lugar, la Policía vio que Federico Potarski estaba en su auto Fiat Uno Way a unos 20 metros de la entrada al pasillo de la Tira 32 del barrio, y a su alrededor había personas que trataban de auxiliarlo.

Lo que se cree es que se trató de un robo, porque tal como contó su familia, fue lo único que los atacantes se llevaron, ya que la billetera quedó en poder del joven con el dinero que tenía adentro.

Javier, su primo, dijo en diálogo con C5N que el joven era una persona muy buena, sana, que no consumía drogas, y que vivía para el fútbol.

"Anoche estábamos con el hermano, habíamos ido a ver un partido y el padre lo llamó llorando que estaban en el hospital, cuando llegamos él ya había entrado sin vida, estaba muerto", contó muy dolido.

"No sé cómo explicar lo que uno siente, me gustaría que Sergio Berni o algún funcionario de la Policía venga, para que me comenten qué es lo que van a hacer. Uber sabe que en esa zona roban todos los días a los choferes, los que son más viejos no entran a ese lugar, pero si todos lo saben, ¿por qué la Policía no hace algo?", cuestionó.

Además, contó que no saben muy bien cómo ocurrieron los hechos, pero sí están al tanto de que a Potarski le pegaron un tiro por la espalda, y que eso le provocó la muerte. "Hay gente que vio lo que pasó pero no quieren hablar porque tienen miedo", sostuvo.

En este sentido, dio a entender que algunas personas identificaron a los agresores, pero que no se animan a decirle a los efectivos de la policía quiénes son.

Sobre Federico, su primo contó que hace años arrancó sus primeros pasos en Almirante Brown, que después estuvo en Liniers y que ahora jugaba en Berazategui. "Jugó en todos lados, donde había una cancha él estaba", cerró.