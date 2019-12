Mató a su marido luego de prender fuego la camioneta que manejaba: fue detenida

Efectivos de la fuerza policial porteña detuvieron en las últimas horas en el partido de Florencio Varela a una mujer que prendió fuego el vehículo que manejaba su marido, lo que provocó la muerte de la víctima por las lesiones que sufrió en el barrio de Barracas.

El hecho ocurrió el pasado lunes 9 de diciembre y, tras la investigación y gracias a la aparición de una cámara de seguridad de un vecino de la zona, se corroboró que Liliana Rosa Pinto había sido la autora del ataque, con lo cual se inició su búsqueda.

El homicidio se produjo en la calle Osvaldo Cruz al 2300, en Barracas, donde la imputada provocó un incendio en la camioneta en la que se encontraba su marido. También resultó herido un joven de 17 años, llamado Ezequiel, quien intentó rescatar al hombre que estaba dentro del vehículo. A pesar de que ambos fueron trasladados al hospital con graves quemaduras, el marido de la sospechosa perdió la vida.

La homicida fue detenida en una vivienda en el partido bonaerense de Florencio Varela, luego de que un vecino de la zona aportara un video muy claro, donde se pudo identificar que ella era la autora del crimen. De este modo, Pinto fue acusada por el delito de homicidio.

Apenas ocurrió el hecho, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19 a cargo del Dr. Diego Javier Slupski, subrogado por el Dr. Alejandro H. Ferro, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, ordenó realizar la intervención de cuatro líneas telefónicas, para poder determinar quién había sido el responsable.

Tras la investigación, personal policial se dirigió a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde lograron ubicar y capturar a la agresora. El magistrado interventor dispuso la detención y el traslado de la homicida a la Alcaidía 4 bis de la Policía de la Ciudad y posteriormente fue derivada a la Unidad Carcelaria N° 28.

En un móvil con el medio Crónica, el papá del chico que está internado, Raúl, contó que la agresora bajó un bidón de nafta del baúl mientras ella y sus hijos se bajaban del vehículo, y luego prendió fuego la camioneta. Los bomberos que llegaron al lugar pocos minutos después lograron apagar las llamas y la víctima fue traslada con quemaduras en el 100 % de su cuerpo en una ambulancia del SAME al Hospital Argerich, donde agonizó dos días hasta que murió.

Por su parte, Walter, el hijo de la detenida, comentó que sus hermanos están ahora a cargo de la Justicia, y que lo que más quiere él es tenerlos en su casa para cuidarlos.

"Me molesta que estén todos los vecinos en la puerta de mi casa, yo estoy corriendo de acá para allá, y hablando con abogados para que me devuelvan a mis hermanos. Quiero que me den la tenencia a mi, porque mis hermanos no van a estar en ningún lado mejor que conmigo. Yo tengo un trabajo estable y los puedo mantener", aseguró, al mismo tiempo que explicó que no sabe por qué su mamá prendió fuego la camioneta, aunque sí sabe que ella tenía problemas con su pareja.