Mató a su nieto en medio de una discusión: "Mi papá nunca asumió que mi hijo estaba enfermo"

Un reciente asesinato conmocionó a los vecinos de la localidad de Bahía Blanca, donde un hombre de 76 años mató de varios disparos a su nieto en medio de una fuerte discusión familiar que se tornó violenta.

Según se pudo reconstruir gracias a las cámaras de seguridad que capturaron lo ocurrido, en un primer momento el joven de 29 años llegó hasta la casa de su abuelo muy molesto, e incluso ingresó hasta la entrada de la vivienda golpeando al anciano, quien justo había llegado en bicicleta, con un palo. Detrás, una mujer iba colgada de una de las piernas del chico, ya que intentó frenarlo pero no pudo.

Después de ese episodio, donde el hombre mayor logró defenderse gracias a la ayuda de la señora, solo unos pocos minutos después Brian Verna Batalla regresó a la vivienda, donde comenzó a golpear a patadas la puerta de entrada.

Cuando logró abrirla, Domingo Faustino Verna ya estaba detrás esperándolo para dispararle y, en lo que fueron solo unos pocos segundos, el hombre le dio cinco tiros en el cuerpo al joven, lo que le ocasionó su muerte.

El crimen ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Cobián al 600 y si bien el hombre mayor quedó detenido tras la llegada de los efectivos de la comisaría 4ta, luego la Justicia lo dejó en libertad por su avanzada edad, aunque esta acusado de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego.

La autopsia del cadáver reveló que la víctima recibió 5 disparos que le causaron heridas en abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro. El imputado también presentaba lesiones por los golpes sufridos.

Ante esta terrible situación, quien en las últimas horas habló fue la madre del fallecido, hija del hombre mayor. "Brian estuvo desde los 6 años atendido con un especialista en neuro conducta en Buenos Aires, fue atendido también en la adolescencia. Yo no quiero conflictos, pero la vida de mi hijo no me la van a devolver. Él siempre fue tratado y tiene que estar medicado psicológicamente y psiquiátricamente", contó a medios locales.

"Mientras estuvo conmigo, yo le daba la medicación. Yo hacía guardias y no podía dejarlo solo. Vivía antes en otro lugar, pero me mudé acá y se quedaba con mis padres, que le retiraron la medicación, porque según ellos, no la necesitaba. La culpa para mis padres era toda mía, siempre me culparon. Nunca asumieron que mi hijo está enfermo mentalmente", agregó conmocionada.