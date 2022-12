Mató a tiros a un perro porque hirió a su mascota, amenazó de muerte a la dueña y sigue prófugo

En la tarde del lunes, una tragedia se desató en las calles de Pontevedra, en Merlo. Justo en un predio de Urdinarrain, entre La Place y Paz Soldán, dos perros se trenzaron en una pelea. El de mayor porte hirió de muerte al otro que falleció horas después en una veterinaria tras someterlo a una eutanasia. Pero nadie esperaba lo que sucedería horas después. El dueño del perro muerto asesinó a tiros al otro animal y amenazó a la dueña: “Te voy a prender fuego la casa. Y también te voy a matar a vos y a tu marido”.

Ambos hechos quedaron grabados. El asesinato del perro por una cámara de seguridad y la amenaza por las propias víctimas. Por supuesto, el asesino fue identificado por sus vecinos. Se llama Nahuel y en el barrio lo conocen como el Colorado. En las imágenes en las que se lo ve como le dispara al indefenso animal, el hombre viste un short deportivo y ojotas.

Sin que el perro se dé cuenta de lo que podía suceder y mientras mira para el otro lado, el asesino saca un revólver calibre .38, apunta a pocos centímetros y le disparó. Mientras el perro se empezó a retorcer del dolor, el Colorado caminó, lo miró de frente y le disparó dos veces más. A los pocos minutos, el perro murió. Él se fue caminando tranquilo.

Pero su accionar criminal no se detuvo ahí. Tras el asesinato del perro, el delincuente caminó hasta la casa de la dueña del perro y acompañado por su esposa, amenazó de muerte a todos. “Yo estuve en cana, con la gorra no tengo trato”, le gritó a la mujer y a su esposo. Y cuando vio que lo grababan, les dijo: “Yo me la banco, seguí grabando, yo te echo de tu casa, vas a salir con un re bondi de acá”.

Por supuesto, la discusión fue subiendo de tono y el asesino continuó con las amenazas: “Grabame, si vos estás grabando te estás perjudicando a vos. Yo soy chorro, se ve que no querés vivir mucho tiempo, sé a qué hora llegas y salís y tengo tres balas para vos”. En tanto, la mujer del delincuente les gritó: “Te prendo fuego la casa, te echo a la mier...”.

Por supuesto, la pareja realizó la denuncia por amenazas y la causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 5 de Morón, a cargo de Claudio Oviedo. Tras ordenar un allamaniento en la casa del asesino, los policías de la Bonaerense encontraron el arma que usó para matar perro. También incautaron 15 proyectiles, dos teléfonos celulares y, además, lograron aprehender a la mujer del sospechoso por las amenazas contra la dueña del perro.

En tanto, el Colorado se fugó. Cuando vio que los agentes arribaban a su domicilio, salió al fondo y se escapó por ahí. Las acusaciones en su contra van desde portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, amenazas simples, a amenazas agravadas por el propósito de obligar a otro a tolerar algo contra de su voluntad y acto de crueldad contra un animal.