"Me apoyaba sus genitales y me tocaba": denuncia por abuso sexual en el Servicio Penitenciario

Grave denuncia de abuso sexual contra el Servicio Penitenciario Federal. El jefe de la sección médica del Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, Juan Carlos Sorbello, fue denunciado por una de las empleadas que tenía a su cargo por abuso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento laboral. Además, la mujer denunció la complicidad interna que recibió su superior al momento de elevar de forma interna su denuncia y las represalias a las que fue sometida por haberlo hecho.

La denuncia se extendió a otras siete personas (quienes siguen en sus cargos) por la violación de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la lleva adelante el juzgado Federal 2 de San Martín.

"Fue una tortura. Pedí que me mandaran a limpiar los pisos y él (por su presunto abusador) decía que era mi error. Empezó a manosearme delante de la gente. Con la excusa de hacerme cosquillas me manoseaba de arriba abajo. Pasé de pesar 55 kilos a más de 93. Estoy casi pelada de los nervios y tengo que usar extensiones", reveló la mujer, en diálogo con la señal TN.

La víctima también apuntó contra el Servicio Penitenciario: "Una mujer tiene que aguantar por querer trabajar que su jefe te considere una silla, un teléfono; que si vos estás en la oficina te puede manosear las veces que quiera. El Servicio Penitenciario me abandonó. Le pido a la Justicia que deje de ser machista. Quiero que investiguen y quiero justicia. Han llegado infinidad de casos de denuncias de mujeres que han pasado por lo mismo. La presión es tan grande que te zamarreaban, te inventaban faltas, te amenazaban con echarte del trabajo. Vivía vomitando", sumó.

Tal y como figura en la denuncia, el abuso comenzó en el mes de agosto de 2019. Además de Sorbello, los otros seis acusados son: el ayudante Alejandro Avila; el jefe de Despacho sección asistencia médica adjunto, Francisco Ezequiel Ayala; el subadjuntor, Sánchez Pérez; el adjuntor principal, Pablo Guillermo Cisneros; el subdirector Héctor Daniel Sassi; el director de la unidad, Ricardo Alderete, y la encargada de despacho de Sanidad, Eliana Barberis.

"Todo el castigo fue por manifestarle al subdirector Sassi mi desaprobación, disconformidad, descontento con los malos tratos, humillaciones, vejaciones y abusos recibidos de parte de algunos oficiales y jefes directos a mis funciones. Es decir, mis superiores. A Sassi le conté que el jefe médico, en reiteradas oportunidades, me maltrataba, me gritaba y me tocaba. Después de manifestarle esto, Sassi se iba a comer sushi con él o me cargaba, me hacía burla en relación a mis dichos", sumó la denunciante.

"Sorbello en varias oportunidades me apoyó sus genitales en diferentes partes de mi cuerpo. Pasaba y me apoyaba. Sus genitales siempre me los apoyó con sus pantalones puestos. Siempre buscaba la ocasión para pasar detrás de mí, de costado o de frente y me apoyaba sus genitales sobre cualquier parte de mi cuerpo. Sobre mis brazos, mi pierna, mi cola. Siempre se las ingeniaba para apoyarme".

La joven denunció que su jefe además la obligaba a ver videos pornográficas y denunció a Avila de intentar besarla contra su voluntad en más de una oportunidad. "Me fueron cambiando de cargos, degradándome en los puestos. Me dejaron en una oficina con las personas que me humillaron, acosaron y con quien me abusó sexualmente. Una película de terror. Fui abusada y viví situaciones de extrema humillación que, de forma evidente, violan los preceptos rectores de la ley 26.485. Quiero que sepa que tengo miedo de realizar esta denuncia, por las represalias que puedo llegar a tener. De todos modos, quiero se haga justicia, por los hechos horrorosos que he vivido e intentar evitar, de alguna manera, que le pase lo mismo a otra mujer dentro de esta institución".