“Me golpeaba sin parar y hasta me dio una patada en la nuca”: la ex mujer del “Laucha” Acosta lo denunció por violencia

“Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar a mi y a mi familia”, relató Ludmila Isabella, ex pareja del futbolista Lautaro "Laucha" Acosta, a quien lo volvió a denunciar por violencia de género. En su relato, la joven contó que se presenta en la justicia desde el 2019 con el objetivo de recibir asistencia y ayuda para protegerse ella y al hijo que tienen en común.

Además, de compartir imágenes en sus redes sociales, en las cuáles se la ve golpeada y lastimada, Ludmila relató que no recibe ayuda y asistencia de la justicia. “El juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora, todavía no ha sacado una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y el me sigue amenazando. Por favor ayúdenme”.

Según lo repitió en reiteradas ocasiones desde hace cuatro años, la joven afirmó que recibió golpes, amenazas, violencia física y psicológica por parte del delantero de Lanús: “Necesito hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar”.

En su posteo agregó: “Me arruinó la vida, siempre voy a recordar esa madrugada que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita, una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa. Me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y me pateaba”.

Respecto a sus intentos de escapar, la presunta víctima contó: “Yo iba a la pieza de Beni -su hijo- y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le de un poco de lastima para poder calmarse. Pero no pasaba, me sacaba de los pelos. Me sentaba, me hacía que lo mire y me pegaba golpecitos en la cabeza mientras me insultaba”.

"No servía para nada", "negra de mierda" y que no le "daba la cabeza" son algunas de las palabras que Ludmila afirmó haber recibido por parte de Acosta. En la misma línea, Ludmila redactó: “Me decían que si yo hacía o decía algo me iba a matar a mi y a mi familia. Nos ha dejado en la calle. No le deseo esto a ninguna mujer”.

Cabe recordar que en el 2019, hizo un relato similar en el cual afirmó ser manipulada por él, algo que la hacía creer que todo era su culpa. Si bien hasta el momento el jugador no hizo un descargo público, según su entorno lo realizará en las próximas horas. Por último, se conoció que la ex pareja está actualmente en una mediación judicial con el fin de resolver la situación económica de la mujer y de su hijo, causa por la que aún no pudieron llegar a un acuerdo.