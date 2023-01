"Me la arrebataron": el triste testimonio de la mamá de Candelaria, la nena asesinada en Navidad

Imprudencia, injusticia y una dramática historia que sigue sin resolver. El 24 de diciembre, Candelaria se preparaba junto a su familia para recibir la Navidad y esperar a Papá Noel como cualquier chico de cinco años. Pero su destino tuvo un giro dramático.

Cuando el reloj marcó las 12, la menor salió junto a su familia a la vereda de su casa con la finalidad de observar y disfrutar del show de fuegos artificiales que se realizaba en el barrio Alvear, Rosario, cuando de pronto una bala impactó en la cabeza, que cayó desvanecida. En ese entonces los gritos y la desesperación hicieron que los padres solo pensaran que se trataba de una lastimadura por una caída.

Rápidamente Candelaria fue trasladada al Hospital de Rosario, en donde los médicos le confirmaron a la madre que la gran cantidad de sangre que tenía en su cuerpo se trataba de una herida de bala. “Entraron diciéndome que se había caído. Ella estaba desmayada con mucha sangre en la cabeza y pensamos que se había cortado. Por la sangre no se notaba la herida”, afirmó Micaela Astrada, la madre de la víctima.

Al otro día de la tragedia, el 25 de diciembre los médicos le diagnosticaron muerte cerebral y le dijeron a la familia que ya no podían hacer más nada y las probabilidades de que ocurriera un milagro eran casi nulas. “No pudieron hacer nada, me dijeron que no la podían salvar porque su cerebro no respondía”, afirmó la madre.

Si bien la causa a cargo de la fiscal del caso, Mariana Prunotto, está caratulada como Homicidio culposo, y se están tratando de investigar las cámaras de seguridad de la zona y recolectar testimonios de los vecinos, aún no hay indicios de algún sospechoso. Incluso Micaela reveló que es la primera vez que pasa algo así en el barrio y que no se lo esperaba ni cerca. “Tengo fe en que vamos a encontrar al culpable”, remarcó la madre de Candelaria, y sentenció: “A mi hija me la arrebataron”, concluyó la mamá.

Carta de las maestras del jardín a Candelaria y a su familia

“Hoy nos toca despedirte, nuestra dulce Cande.

Hay muchas preguntas en nuestra cabeza y no podemos responder el ¿por qué?

Simplemente recordar todos los momentos compartidos, el verte crecer desde tan pequeñita hasta que cumpliste tus 5 añitos, ese cumpleaños que cantamos 7 veces el feliz cumple (porque te encantaba y así lo pediste), nuestros almuerzos, nuestras meriendas.

Nunca vamos a olvidar tu sonrisa, tu mirada tan especial... tu alegría cada vez que entrabas al jardín y tu saludo a mamá y papá con felicidad. Tu inocencia, tu solidaridad, tu bondad, tu paciencia, tu amor, tu cariño, tus ‘seño te amo!!!’, tus abrazos tan fuertes, tus carcajadas...

Cande, nos dejaste un vacío enorme, te vamos a extrañar hoy, mañana y siempre.

Te amamos Cande!!!!

Mucha fuerza para su familia, en especial a su mamá y papá, excelentes personas, excelentes papás”.