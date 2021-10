"¡Me la violaron!": la madre de una nena de 11 años denunció el abuso que sufrió su hija en el baño del colegio

La ciudad de Rosario volvió a estar en boca de todos, pero esta vez debido a un aberrante hecho que ocurrió la escuela primaria Nº 1.319 José Ortolani: los padres de una nena de 11 años denunciaron que su hija fue violada en uno de los baños de la institución educativa por un compañero de séptimo grado. Si bien el abuso sexual tuvo lugar el miércoles pasado, la denuncia fue hecha durante la madrugada del viernes.

De acuerdo con la información, la adolescente fue revisada por un médico de guardia que constató lesiones genitales y ahora será sometida a distintos estudios mientras los investigadores intentan determinar quién habría sido el agresor. "Me la violaron en la escuela. Salió a las 12.20 y no quería que la abrace. Se acostó a dormir. Al padre le dijo que le dolía mucho el cuello. Después empezó con dolores. No quería decir nada", señaló la mamá de la víctima este lunes.

Según la denuncia, la mamá de la menor comenzó a notarla "extraña". Explicó que ya no se dejaba abrazar y que pasaba varias horas encerrada en su habitación. "Solo quería dormir. El jueves a la tarde le contó a su madrina que un nene la manoseó y la agarró. Le decía ´Me va a molestar de nuevo´. La llevé al (Hospital de Niños) Zona Norte. Tenía lastimado. Hice la denuncia. Fui a la Comisaría de la Mujer", detalló la mujer, visiblemente afectada por lo ocurrido.

De hecho, la madre de la nena contó que había encontrado algunas manchas de sangre en el papel higiénico luego de que fuera al baño y creyó que su hija ya había comenzado su período menstrual. “Pensé que se trataba de menstruación pero me llamó la atención que me decía que le dolían sus partes íntimas y no el abdomen como nos pasa a las mujeres en esos casos. Me terminé de asustar cuando se fue a su habitación llorando”, afirmó la madre.

En ese sentido, contó que el mismo día que encontró las manchas de sangre, llegó a su casa la madrina de su hija, quien al enterarse de la situación se encerró con su ahijada en la habitación y descubrió la escalofriante verdad: "Al rato me llaman y mi nena me cuenta todo lo que había pasado. Me dice que el martes, cuando se encontraba en el baño de la escuela con otras amiguitas, cerca del horario de salida, se metió un chico que describió como alto igual que su papá".

La mujer denunció que el atacante estaba usando barbijo, llevaba "gorra y el chaleco" del colegio. "Me explicó que las otras nenas salieron corriendo pero ella quedó encerrada con él”, siguió y sostuvo que desde la escuela le señalaron que la iban a ayudar "si no hacían una marcha". "Ella me hizo un dibujo de cómo era el pibe. No quiere venir a la escuela ella porque tiene mucho miedo. Solo quiere que la abrace", resaltó al dolida mamá.

La directora de la escuela 1.319 explicó que ofrecieron "contención a la familia" y que están investigando la denuncia. "Tampoco sabemos si es de séptimo. No sabemos nada. Estamos llevando la causa, averiguando. No estamos tapando nada. Nosotros queremos el bienestar de los chicos", finalizó. Según el relato de la menor, tras el ataque salió del baño y se dirigió al salón sin pronunciar una sola palabra.

Al enterarse del abuso sexual, la menor fue trasladada inmediatamente al Hospital de Niños de Zona Norte donde una médica de guardia la revisó y comprobó que tenía lesiones compatibles con un posible abuso sexual. El caso recayó en manos del Juzgado de Menores de la 3° nominación, el cual ordenó de inmediato la realización de estudios médicos más exhaustivos y una entrevista a la menor con una psicóloga.