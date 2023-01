“Me levanté y lo encontré muerto”: la madre del niño que "vomitó negro" denunció que dos hospitales lo mandaron a su casa

Luego de un supuesto cuadro de gastroenteritis, el lunes por la mañana falleció Rodrigo Ortíz (de 12 años) que había sido atendido en dos hospitales de La Plata, pero nunca lo internaron. De acuerdo al testimonio de la mamá, Gabriela Díaz, su hijo “vomitaba cosas negras”.

La familia denunció a las instituciones por mala praxis y esperan una respuesta de las autoridades por que sólo se limitaron a “tocarle la pancita”. “Lo llevé al hospital para que esté mejor y terminó así, no lo puedo creer”, lamentó la madre que encontró a su hijo sin vida en su vivienda de Tolosa en 121 entre 521 y 522, después de pasar un domingo de incertidumbre y preocupación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El padre del menor radicó la denuncia en la Comisaría Sexta de La Plata y la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Rodrigo tiene un hermano de dos años que no presentó síntomas similares ni malestar en alguna parte del cuerpo. “No sabemos si murió de dolor o de qué”, dijeron de parte de la familia cuando esperaban al forense.

El domingo, el niño comenzó con dolores de panza, diarrea y vómitos. Con el correr de las horas el malestar fue incrementando. Sus padres decidieron llevarlo primero al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez alrededor de las 16 horas, pero lo mandaron a su casa en el barrio de Tolosa diciendo que “tenía gastroenteritis” y “estaba deshidratado”. A horas de la noche, el malestar no cesaba y lo llevaron al Hospital de Niños de La Plata, pero de nuevo, los mandaron a su casa. En ninguna de las dos instituciones médicas le hicieron estudios, solo pidieron que les cuiden sus comidas.

De parte del Gutiérrez, según había expresado el padre del niño, el diagnóstico era que “estaba bien”. “Me dijeron que estaba deshidratado, me preguntaron cómo vomitaba y me mandaron a mi casa. Me dieron unas sales, que le dé un poco de agua y que, capaz, era algo que comió”, relató la madre a El DIA. La solución brindada fue “sales para rehidratación oral” de la marca Vent3. Luego, la madre sumó: “Yo lo veía mal, se me desmayaba. Tuve que pedir una silla de ruedas porque se me caía y no quería volver a mi casa. Ellos me decían que estaba bien, que estaba así de tanto vomitar”.

Al regresar, Rodrigo pidió agua porque el dolor de panza seguía y estaba pálido. Por este motivo lo llevaron al hospital de La Plata. El niño tenía síndrome de Down y, por su patología, debía usar pañal. Mientras esperaba ser atendido, se ensució y debieron bañarlo en el hospital. La madre contó que pidió porque lo Internen pero no lo hicieron. “Cuando entramos le revisaron el corazoncito, nada más. Me preguntaron qué tenía y les dije que vomitaba cosas negras”, recordó Gabriela. En la mañana del lunes, todo había terminado y de la peor manera: “Me levanté y lo encontré muerto”.

La madrina de Rodrigo, Cynthia acusó a los centros hospitalarios: “Para mí esto es negligencia médica. No hay ninguna explicación, no puede ser que no se haya podido hacer nada, que el niño haya muerto en su casa y que siga acá es demasiado”. De la misma manera, la madre sostuvo: “Quiero que se haga cargo el hospital. Se llevaron a mi bebé. Lo llevé para que me lo devuelvan bien, no para que le pase esto”.