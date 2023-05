"Me llevó a los matorrales y me violó": una mujer denunció haber sido abusada en la Reserva Ecológica

Una mujer de 50 años fue atacada y violada este martes en la Reserva Ecológica de Costanera Sur. "Se acercó con una piedra, me amenazó, me llevó hasta los matorrales y me violó", le habría dicho la víctima a los efectivos que la socorrieron. La mujer fue hallada por una persona que hacía actividad física y llamó al 911. Rápidamente, personal de la Comisaría Vecinal 1E de la Policía de la Ciudad acudió al lugar, se instaló en el Camino de los Alisos de la Reserva Natural donde ocurrió el hecho y desplegó un megaoperativo en búsqueda del agresor. De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, la zona se encuentra bloqueada luego de la activación del operativo cerrojo por parte de las autoridades.

De acuerdo al informe policial, el propio denunciante habría visto a un hombre, de las mismas características, huir de la reserva hacia la zona del barrio Rodrigo Bueno, por lo que el operativo policial, apoyado por helicópteros, se extiende a esa zona. Alberto Crecenti, titular del SAME, le aseguró a este sitio que la víctima fue trasladada al Hospital Argerich en medio de una crisis nerviosa y estado de shock, en donde también está siendo evaluada por forenses. “Yo la atendí, estaba muy nerviosa, pero es todo muy reciente, hay que esperar”, aseguró.

La mujer explicó que el hombre la amenazó con una piedra y la llevó hacia un sector de matorrales, donde abusó de ella. El llamado al 911 lo realizó un hombre que estaba en el sendero del paseo y percibió la situación, lo que alertó al agresor e hizo que se diera a la fuga. En estos momentos, la Prefectura Naval Argentina dispuso de dos naves para patrullar la zona del Río de la Plata y poder encontrar al sospechoso.

Misterio en la Costanera

El año pasado, la Reserva Ecológica un vecino descubrió un cuerpo de una mujer flotando boca abajo en el Río de La Plata. En un primer momento no habían detectado a simple vista signos visibles de violencia. Al otro día identificaron a la mujer como una paciente psiquiátrica y la principal hipótesis es que se trató de un suicidio ya que hace tres años había abandonado su medicación.

La mujer de 52 años tenía una denuncia policial por pedido de paradero porque antes de desaparecer había mantenido una discusión con su familia en donde antes de irse dijo: “Me voy al río y me mato”.