“Me lo acribillaron y lo quemaron con cigarrillos”: el padre de Lucas enfrentó a los policías asesinos

Tras el el asesinato de Lucas González, y el encubrimiento del crimen, 14 agentes de la Policía de la Ciudad se encuentran imputados en la causa. Ellos son Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López, Juan José Nieva, Daniel Alberto Santana, Rodolfo Alejandro Ozán, Fabián Alberto Du Santos, Ramón Jesús Chocobar, Juan Horacio Romero, Roberto Orlando Inca, Héctor Claudio Cuevas, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la tarde del martes, tras la declaración de uno de los policías acusados y de Cintia López, la mamá de Lucas, fue el turno de Mario González, el padre del joven. Lo primero que dijo fue: "El 17 de noviembre fue el peor día de mi vida. Me levanté a la mañana solamente escuchando el portazo de mi hijo que se fue a entrenar. Su último portazo lo dio en casa, lo llevo en el corazón y no se me olvida. Me levanté esa mañana y ya no estaba. Ese día no pude darle un último beso, ni abrazo”.

-"Me quitaron todo. Me quitaron la vida. Somos infelices. ¿Cómo hago feliz ahora a su mamá? Ustedes la vieron. No me dieron la oportunidad ni de defenderlo. Daría mi vida porque él estuviera hoy acá. Vimos la noticia por la tele, pero no tenía nada que ver con nosotros así que lo pasé por alto. Me pegué un baño y al mediodía, tipo una y media, vino un amigo y me dijo: 'Ahora viene Ema (tío de Lucas), que te va a decir algo'”.

-"Ahí se quebró y llorando me dice: 'Vamos que le pasó algo a Lucas'. Me agarré la cabeza y dije: '¡No!'. Fui como pude a avisarle a mi mujer. Ahí empezó el calvario".

-"Hicimos unas cuadras hasta lo del amigo. Ahí vino Ema, subimos a su auto y nos dirigimos al Penna. Íbamos al hospital y no sabíamos ni dónde quedaba. Llegamos al lugar y no nos decían nada".

-"Nos tenían ahí como a Lucas, que estaba bajo custodia policial. No podía creerlo. Le dije a un policía de la Ciudad que si era papá, que por favor averiguara el estado de Lucas".

-"Y ahí me dijo: 'No, papá; tu hijo tiene la marca de que disparó'. Y le dije: 'Imposible'. Me senté a esperar qué pasaba. Iban y venían, empezaron a venir sus amigos, vecinos, la familia".

-"Lucas era un gran niño. Siempre tratamos de darle lo mejor. Había días que con mi mujer no comíamos para que los tres repitieran su comida. Nosotros les decíamos que ya habíamos comido".

-"Siempre salía de trabajar e iba con él a la cancha. Él buscaba su futuro. Lucas tendría que estar entrenando. Yo no tengo nada que ver acá. A mi Lucas lo asesinaron. Son asesinos. Lo vieron, lo esperaron, lo encerraron y lo acribillaron".

-"Podrían haberlo hecho también con los otros chicos. No puedo creer que digan legítima defensa. Mi hijo tenía jugo y canilleras en el auto. Pero así se manejan. Todo porque era marrón o negro, como ellos dicen".

-"Me preocupé toda la vida por educar a mis hijos. No tenemos nada que ver con esto. Me lo quitaron los que lo tenían que cuidar".

-En un momento, el padre de Lucas se levantó y les habló directo a los imputados: "¿Ustedes no son padres? ¿Abuelos? En vez de ayudarlo, lo siguieron ensuciando. ¿Cómo puede ser? Me lo quemaron con cigarrillos".

-"Es una pregunta que nunca voy a tener la respuesta, porque siguen burlándose de nosotros y de la Justicia. Mi señora se intentó suicidar cuatro veces. Tengo que ir a buscarla a un psiquiátrico y llevar a mis hijos al colegio".

-"Les pido de rodillas que se haga justicia. Confío en mi abogado".