"Me pagaba 5000 pesos por foto": una víctima de Corazza reveló su modus operandi

Pasaron cuatro meses de que detuvieron por segunda vez a Marcelo Corazza en una causa que se lo implica por corrupción de menores, abuso sexual y coautoría de una asociación ilícita, de la cual día tras día se encuentra más complicado. Ahora, una de sus víctimas rompió el silencio y declaró que el ex ganador de Gran Hermano le pagaba una sumatoria de dinero por mandarle fotos y videos íntimos.

Con su identidad privada y reconocido como “Víctima 5” debido a que cuando sucedió el hecho era menor de edad, el hombre se presentó en la Justicia junto a las psicólogas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a la Persona Damnificada por el Delito de Trata y brindó una serie de datos que podrían ayudarlo de su lado y complicarlo aún más al ex productor.

El Juez Ariel Lijo, que es quien lleva adelante la causa, volvió a tomar la indagatoria para poder sumar las nuevas pruebas y detalles que brindó el joven identificado por ser uno de los damnificados en la causa. En ese momento, se sentó, se puso cómodo y comenzó a dar testimonios de todo lo que le pasó y lo que le tocó sufrir durante años.

Esta declaración fue clave para el juez porque la víctima se desprendió de todo lo que tenía guardado y aclaró que se animó a hacerlo, justamente porque el ex productor de Telefé se encuentra detenido. Entonces, detalló cómo comenzaron a hablar, de qué manera fue el intercambio de mensajes, cómo Corazza empezó a pedirle fotos íntimas y de qué manera lo convenció: le pagaba una –en su momento- elevada cifra.

“Yo tenía los perfiles de mis redes sociales como públicos y, entre tantas solicitudes que recibía, me llega la de Marcelo Corazza. Él me ofreció realizar un sorteo conjunto, con ánimo de incorporar nuevos seguidores. Para poder hacer eso, nos intercambiamos los celulares y comenzamos a hablar por WhatsApp”, comenzó el relato.

Y luego, confirmó lo peor: “Me pagaba $5000 cada foto íntima que yo le enviaba”, indicó. Pero no fue solo eso, sino que redobló mucho más los acontecimientos. “Marcelo me pedía videos de contenido sexual, además de las imágenes que yo le enviaba y por eso me pagaba $3000 más. Es decir, si quería tener más plata, entre ambas cosas sumaban $8000”.

A la par, indicó que todas las conversaciones que mantuvo fueron con él y no con intermediarios, aunque nunca lo conoció personalmente. “Una vez me dijo que iba a viajar por un festival característico y me ofreció de vernos, pero nunca se concretó. Yo me acostumbré a esa plata, no me parecía grave. A veces le pedía dinero para algo que me tenía que comprar y él me lo pasaba y no reclamaba fotos”, sostuvo.

Hay una realidad y es que, Corazza así como se encuentra detenido hace más de cuatro meses, no saldrá en libertad en lo pronto y al contrario de eso, el juez tiene acumulados diversos relatos de víctimas acompañados con una red de contención que están saliendo a la luz a medida que va pasando el tiempo y caen en la realidad de lo que les tocó atravesar. Es por eso que, en la causa cada día se agregan nuevas pruebas que complican aún más al detenido.

Las declaraciones de la “Víctima 5” fueron tomadas e incorporadas en la investigación y en las próximas horas el Juez proseguirá a tomarle declaración a Corazza para corroborar si este mismo reconoce o niega lo sucedido. Además, en el expediente de siete páginas donde se desarrolló la indagatoria que se le tomó a “Víctima 5”, el Juez de la causa escribió: “el haber recibido dinero por parte del sr. Corazza podría considerarse como uno de los elementos de captación presentes en el vínculo establecido”.

Hay varias personas envueltas en esta investigación que son detenidas, acusadas y que además ya se les confirmaron la caratula de lo que son acusados: abuso sexual y corrupción de menores. En esa misma línea, además de Corazza también se encuentran Francisco Angellotti Notabartolo; Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet. Aunque, también se sumó otro hombre de 25 años que fue detenido en Misiones y según se pudo dar a conocer, él se había quedado con parte de la red y de las conexiones y seguía operando de la misma forma que habían denunciado a los otros comprometidos en la causa.