"Me parece más humano llorarlo en privado": la declaración de la madre y asesina de Lucio Dupuy

Uno de los casos que más conmocionó al país en el último tiempo está cada vez más cerca de conseguir justicia. Por Lucio y por todos los chicos que son y han sido abusados, maltratados y asesinados en la historia.

Magdalena Espósito Valenti, madre y una de las dos torturadoras y asesinas de Lucio Dupuy, el menor de cinco años que fue brutalmente maltratado durante toda su corta vida tanto por su parte como por la de su pareja, Abigail Páez, y que falleció producto de las golpizas recibidas por ambas en el 2020 brindó su testimonio.

La joven de 25 años es juzgada por el homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

Por su parte, Valenti declaró: “Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio”.

Cabe recordar que la semana pasada, en la anterior fecha del juicio, Páez se había sentado frente al estrado, y remarcó, sin hacerse cargo de sus actos, que extrañaba al menor. “Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho”. En cuanto a su condena, es es la misma que la de Magdalena, sin el agravante por el vínculo, a pesar de su convivencia.

Según informó la Oficina de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia La Pampa, durante la declaración indagatoria, Pablo de Biasi, quien ejerce como defensor oficial de la imputada, mostró y proyectó filmaciones y fotografías para mostrar cómo era la vida cotidiana del niño con su madre. Por su parte, Espósito Valenti no quiso responder preguntas al respecto, de la misma forma que lo hizo en la sesión pasada en la que declaró su pareja.

Previo a la indagatoria de la madre hubo tres testigos claves que declararon sobre este episodio. La primera fue una familiar de la madre, quien asistió acompañada de una asistente social, y que estaba allí ya que había compartido un importante lapso de tiempo con ellos. Por este motivo, declaró sobre como fue la relación de Lucio con su padre, de su padre con Valenti y entre todos durante los cinco años de vida de la víctima.

La segunda testigo fue una abogada que detalló como se dio y en que términos se creó el convenio de cuidado personal que convinieron Espósito Valenti y una tía paterna, quien se estaba haciendo cargo del menor hasta mediados del 2020. El último testigo que estuvo presente hoy, fue un un farmacéutico, que se desempeña en la posta sanitaria del barrio Aeropuerto, en Santa Rosa, que tuvo que reconocer un informe oficial.