"Me pegó una trompada y me robó la moto": el duro testimonio de un vecino de Zárate contra Lucas Pertossi

La decima sesión del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido el 18 de enero del 2020 tuvo lugar en la mañana de este viernes, donde hubo tres testigos fundamentales para la causa: Verónica Onieva y Javier Timoteo, los dos bomberos voluntarios que estuvieron presentes la noche del hecho y socorrieron a la víctima, y Pablo Zapata, otra víctima de uno de los ocho rugbiers imputados.

El joven de 38 años oriundo de Zárate, partido de donde son los imputados, había efectuado una denuncia en diciembre del 2019 en la cual estaba involucrado Lucas Pertossi. En ese entonces lo que Zapata denunciaba era el robo de su moto, pero en el caso había un trasfondo más violento, el cual pudo revelar en la sesión de esta jornada. El día 10 de ese mes y en ese año recibió una golpiza por parte de cinco o seis personas allegadas al acusado.

No obstante a este primer episodio, cinco días después vivió lo peor. “Después me lo crucé a los 5 días, con los mismos sujetos, y se me vinieron encima. Yo les dije que ya está, que la bronca había pasado. Uno de los pibes me abrió el paso y ahí Lucas Pertossi me pegó una trompada. Yo intenté escapar, me hice una fractura platillo tibial, caí por la baranda de la escalera mientras Lucas me tiraba cosas y me decía: Hijo de puta, te voy a matar, te voy a robar la moto”, declaró Zapata.

Luego de ese altercado, la víctima fue a buscar su moto para retirarse del lugar, pero la misma ya no estaba. “Mi moto desapareció así que hice la denuncia. Después, en redes sociales, una mujer me mandó un audio y me dijo que Lucas Pertossi se había llevado mi moto y que estaba en el taller. Después esa mujer borró el mensaje”, afirmó. Cabe destacar que este mecanismo de robo violento coincide con dos cosas: por un lado con el crimen de Fernando Báez Sosa, a quien también atacaron en manada, y por el otro lado al modo operandi que usaba el hermano de Pertossi para robar y amenazar, motivo que lo tiene preso desde 2018.

En ese entonces nada sucedió para con Pertossi de manera judicial, ya que supuestamente no se había podido probar que él había atacado a Zapata. Es por eso que Fernando Burlando abogado de Silvino Báez y Graciela Sosa, se encargó de desenmascararlo a él y a quienes lo han protegido. Minutos antes de que termine su declaración, el letrado le pidió a Zapata que mire las fotos emitidas en la pantalla y que afirme o desmienta si la moto que estaban proyectando era o no la de él. Rápidamente el testigo constató que el vehículo era suyo, a lo que Burlando comentó: "Las fotos fueron obtenidas del celular de Lucas Pertossi".

Por su parte, los dos bomberos voluntarios declararon exactamente lo mismo, y ambos coincidieron en que Fernando no tenía signos vitales cuando ellos lo encontraron, y que si bien le brindaron RCP, fue imposible reanimarlo porque estaba sin vida. “Cuando no hay corazón activo, el aparato pide que se hagan masajes cardíacos”, comentó Timoteo. Además, afirmó que cuando llegó la ambulancia ayudaron a cargarlo en la camilla, pero que nunca reaccionó ni tuvo un signo vital.